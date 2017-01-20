День инаугурации Трамп начнёт с посещения посещения церкви

Дональд Трамп вступит в пятницу в должность президента США на церемонии инаугурации возле здания Капитолия в Вашингтоне.

На церемонии будут присутствовать семья Трампа, политическое руководство страны и недавние политические противники — уходящий президент Барак Обама и побежденный кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

День инаугурации Трамп начнет с посещения богослужения в храме Святого Иоанна. Эта епископальная церковь расположена напротив Белого дома, и традиция посещать ее перед вступлением в должность у будущих президентов США сложилась несколько десятилетий назад (с 1933 года). Почти все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, посещали богослужения в день своей инаугурации. Кроме того, многие президенты посещали ее во время пребывания в должности.

Само богослужение, на котором соберется примерно 300 человек, включая членов семьи Д.Трампа и избранного вице-президента Майка Пенса, проведет известный баптистский пастор Роберт Джеффрес.

Пастор является членом консультативного совета Д. Трампа и ранее получил известность как резкий критик мусульман, мормонов, католиков, геев и теперь уже уходящего президента Барака Обамы.

По материалам CNN, РИА Новости, Благовест-инфо, Интерфакса