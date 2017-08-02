День азиатской молодёжи в Индонезии: нет — экстремизму

Со 2 по 6 августа в индонезийском городе Джокьякарта на острове Ява, на территории архиепархии Семаранга, будет проходить VII День азиатской молодёжи. Девизом праздника в этом году стали слова: «Радость азиатской молодежи: жить по Евангелию в мультикультурной Азии». В начале августа Индонезия — самая крупная мусульманская страна в мире — примет около трёх тысяч молодых католиков из более чем 20 стран Азии. Накануне Дня молодёжи в различных поместных епархиях проводились подготовительные встречи и мероприятия.

Этот молодёжный форум станет важным событием для всего индонезийского архипелага, которому всё больше угрожают радикальные исламские группировки, противостоящие демократической и плюралистической системе сосуществования. В пользу именно такой системы выступает индонезийская Конституция и принципы «Панча Сила», лежащие в основе индонезийской модели построения общества: единство страны признаётся в многообразии религиозных традиций, что также способствует социальной справедливости.

Предыдущий День азиатской молодёжи проходил в 2014 году в Южной Корее, в присутствии Папы Франциска.

(На фото — Папа Франциск на праздновании Дня азиатской молодёжи в Южной Корее, 2014 год)

Источник: Радио Ватикана