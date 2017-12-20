Декрет о прославлении 19 блаженных и 8 Слуг Божьих, среди которых Стефан Вышинский и Павел Смоликовский

18 декабря 2017 г. Папа Франциск принял на аудиенции кардинала Анджело Амато, префекта Конгрегации по канонизации святых, который представил ему подготовленные материалы о признании чудес, мученичества и героизма добродетелей новых кандидатов блаженными.

Святейший Отец одобрил эти документы и уполномочил Конгрегацию обнародовать декреты о причислении 19 подвижников к лику блаженных и о присвоении титула «Слуга Божий» 8 подвижникам. Таким образом был открыт путь к объявлению их святыми Католической Церкви.

В частности, признаны героические добродетели кардинала Стефана Вышинского, архиепископа-митрополита Гнезно и Варшавы, примаса Польши, скончавшегося в 1981 году; а также Павла Смоликовского, священника конгрегации Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Он родился 4 февраля 1849 году в Твери (Россия) и умер в Кракове 11 сентября 1926 года.

Источник: Радио Ватикана