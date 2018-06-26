Cвященник считает, что увеличение пенсионного возраста приведет к понижению пенсий и росту безработицы

Руководитель православного медико-просветительского центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов высказал мнение, что увеличение пенсионного возраста может привести к росту безработицы у людей перед пенсией и, как следствие, к уменьшению размера пенсий.

«При значительном повышении пенсионного возраста может случиться следующее. Все места, где будут работать люди старше 55-60, окажутся заняты: это, как правило, лифтеры, гардеробщики, сидящие в подъездах. По той причине, что на рынок труда будут резко вброшены миллионы человек, даже если пенсионная реформа будет постепенной», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Тогда, по мнению священника, многие не смогут найти работу, а сил на беготню по поводу пособия по безработице может не оказаться.

«Станут перебиваться случайными заработками и жить за счет родственников, стаж будет потерян, и перед пенсионным возрастом у человека будет несколько лет «тунеядства» без стажа», — выразил свое мнение священник. А это, в свою очередь, по его убеждению, приведет к штрафам и потере части пенсии.

«Следующим следствием будет массовое снижение размера пенсий, если не найдется решение проблемы», — резюмировал отец Максим.

В подтверждение своих слов он отметил, что уже сейчас после пятидесяти многие сталкиваются с безработицей, да и после сорока находят работу с трудом.

Источник: Интерфакс-Религия