Coca-Cola и IBM среди корпораций, которые требуют разрешить однополые браки в Северной Ирландии

Около тридцати компаний из Северной Ирландии и за её пределами подписали письмо, в котором призывают эту британскую провинцию признать на своей территории однополые браки.

В письме, инициатором которого является «Amnesty International UK», говорится о том, что переопределение понятия «супругов» является экономической необходимостью.

«Для создания эффективной и конкурентоспособной экономики, а также успешного будущего Северной Ирландии необходимо разнообразное, открытое и всеобъемлющее общество, — говорится в письме. — Равенство создает среду творчества и совершенства, где наши ЛГБТ-работники могут реализовывать себя на рабочих местах и ​​где их отношения будут уважать».

Среди подписантов письма — компании «Allstate», «Axiom», «the Bank of Ireland», «Citi», «Coca-Cola», «IBM», «Liberty Mutual Insurance», «PricewaterhouseCoopers», «Sodexo» и другие.

В то время как Великобритания и Республика Ирландия признают однополые «браки», Северная Ирландия остается единственной провинцией, которая их не признает, а также не узаконивает аборты. Как сообщает LifeSiteNews, в прошлом году Верховный суд Белфаста постановил, что Северная Ирландия не имеет никаких международных обязательств относительно «прав человека»для изменения определения супружества.

Источник: Католический Оглядач