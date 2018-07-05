«Чтобы никто не был потерян для Вечности!» Интервью с лютеранскими священнослужителями из Германии

Как уже сообщалось ранее, 3 июля 2018 года Епархиальный центр им. епископа-исповедника Александра Хиры посетила делегация лютеранских пасторов, представителей лютеранских союзов и государственной Церкви из Германии.

Среди гостей были директор миссии Марбурга г-н Райнер Беккер, епископ-эмерит из Союза Церквей Германии г-н Райнер Койпп и епископ Союза пиетистов Нюрнберга г-н Гюнтер Гудман. Также гостей из Германии сопровождали: глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока епископ Александр Шайерманн (Омск), пропст Сибирского региона ЕЛЦ УСДВ Владимир Виноградов (Омск) и председатель Совета общины ЕЛЦ УСДВ в Новосибирске Мария Гениберг.

Завершением дружественного визита стало небольшое общее интервью, которое гости любезно согласились дать корреспонденту «Сибирской католической газеты».

СКГ: Прежде всего хотелось бы узнать о цели Вашего нынешнего визита.

Райнер Беккер: Целью стало желание познакомиться с сибирским католическим диоцезом, который славится хорошими взаимоотношениями католиков с лютеранами. Для нас это очень значимо. Как значимо и то, что мы смогли присутствовать на такой приятной беседе.

СКГ: Тогда позвольте поинтересоваться, каким Вы видите будущее католическо-лютеранских отношений, особенно в свете недавнего общего переживания 500-летия Реформации, такого непростого исторического события.

Александр Шайерманн: Я думаю, это радостно, что Реформация стала не только праздником Лютеранской Церкви, но также она стала, может быть, какой-то значимой датой и для Католической Церкви, и для других христианский конфессий. Ведь Лютер преследовал не какую-то сугубо личную цель. Он преследовал прежде всего благо для христианства в целом. Причем, я полагаю, что даже на тот момент Лютер отнюдь не открыл нечто новое. Я думаю, что он смог где-то заново открыть Евангелие, ещё раз подумать над вопросом о сути христианства, в чём она, суть, заключается. Думаю, это открытие или вообще новая волна смысла, она полезна всегда и для всех. Ведь учиться можно у любой конфессии, потому что у любой конфессии есть свои «трудные времена». Мы можем привести такие примеры из истории как Католической, так и Лютеранской Церкви. И такой обмен – это дополнение, это познавание. Поэтому я вижу цель любой конфессии в том, чтобы помогать друг другу, «открывать друг другу Христа». В этом заключается призвание любой христианской конфессии. И если мы будем в этом направлении двигаться, тогда мы станем благословением друг для друга. А если мы будем только копаться в прошлом, в каких-то болезненных воспоминаниях, то, конечно, это не будет способствовать диалогу. Конечно, мы должны говорить о каких-то важных догматических вопросах. Но все-таки цель в словах Иисуса ясно выражена, ведь если Он говорит: «Возлюбите врагов ваших», то насколько больше мы должны любить братьев наших. Да, в истории и католической, и протестантской ветвей единого древа веры во Христа было очень много сделано печального. Причем, со всех сторон. Чтобы не повторить этого, и, может быть, оставаться для всего мира светом, я думаю, что нам необходим такой постоянный обмен, сотрудничество и контакты.

СКГ: Каков на Ваш взгляд самый главный вызов, стоящий сегодня перед экуменизмом?

Райнер Койпп: Думаю, что у христиан есть шанс вместе доносить Евангелие этому миру учась друг у друга и общаясь друг с другом. Как раз на такой большой, необъятной территории очень важно, чтобы те, кто хочет практиковать церковную жизнь, демонстрировали веру этому миру совместно.

СКГ: А какие Вы лично видите приоритеты в деле проповеди Благой вести Христовой?

Гюнтер Гудман: Что нас, людей, больше всего объединяет? Неважно, что есть различия национальные, культурные, между разными народами. Но есть обычные человеческие вопросы, на которые пытается ответить себе каждый из нас: Откуда я пришёл? Куда я иду? В чём заключается смысл моей жизни? Как мне справиться с моими нуждами и проблемами? Общаясь друг с другом, мы можем, наверное, быстрее найти ответы на эти важные вопросы. То есть одной из важных задач, которая стоит перед нами как верующими людьми, является примирение людей с Богом. И Христос является главным нашим примирителем с Богом.

СКГ: Вопрос к гостям из Германии – Вы впервые в нашей стране и в Сибири?

Райнер Койпп и Гюнтер Гудман: Да. Мы оба первый раз и в России, и в Сибири.

Райнер Беккер: Я уже не первый раз посещаю Россию. Был несколько раз в Москве. Бывал в Поволжье. Но в Сибирь я приехал впервые.

СКГ: В таком случае не поделитесь ли Вы впечатлениями о нашем регионе, о нашей Католической Церкви?

Гюнтер Гудман: Это немыслимо большая территория! И, конечно, очень большая епархия Католической Церкви! Мы были весьма потрясены красотой и природными богатствами вашей страны! А вот проблемы и вызовы, которые стоят перед христианами, они довольно схожи у католиков и у лютеран. Зато я просто не мог себе представить, что здесь может быть так жарко! (Все смеются.)

Райнер Койпп: Мы обязательно расскажем у себя в Германии, что есть страна, которая настолько великолепна и красива! В которой очень много удивительного разнообразия в природе! И здесь мы встретили прекрасных, открытых и гостеприимных людей!

СКГ: Чего бы Вам хотелось пожелать христианам России – католикам, православным, протестантам?

Райнер Беккер: Я хотел бы от всего сердца пожелать, чтобы все российские конфессии открыли для себя, сколь много здесь, в России, живёт людей, которые не знают Христа. И чтобы они (конфессии) могли дать людям эту жажду Вечности, искать её, идти к ней. Чтобы никто не был потерян для Вечности! Эта та главная миссионерская задача, которую Иисус поручил всем своим ученикам.

Райнер Койпп: И может быть небольшое приятное добавление напоследок. Я приехал из Вольфсбурга, и для меня сюрпризом стало, что у нас с епископом Вертом в Вольфсбурге есть общий знакомый – священник, который стал настоятелем и которого мы оба хорошо знаем, с которым нас связывают дружеские отношения. И я передам ему привет!

СКГ: Спасибо большое!

Беседовал и фотографировал Александр Эльмусов