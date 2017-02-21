Что такое целомудрие и синоним ли это девственности?

ВОПРОС:

Что такое целомудрие? Синоним ли это слова «девственность»?

ОТВЕТ:

Целомудрие – это добродетель, которая уберегает любовь от эгоизма и помогает ей быть чистой. Если к девственности призваны те, кто не состоит в браке, то к целомудрию призваны все люди, живущие в браке или в безбрачии. Целомудрие обозначает цельность личности, когда помыслы соответствуют поступкам. Целомудрие означает полную целостность сексуальности в человеческой личности и, таким образом, внутреннее единство человека в его телесном и духовном бытии (Катехизис КЦ, 2337). В понимании Церкви целомудрие равнозначно чистоте любви. Все люди призваны к любви чистой, так чтобы их поступки не были суррогатом подлинной, бескорыстной любви. Воспитывать детей в целомудрии означает воспитывать в них способность любить по-настоящему, не уступая склонности считать другого человека предметом наслаждения. Наша способность любить часто попадает в ловушку того, что святой Иоанн называет похотью плоти (1 Ин 2,16). Целомудрие – это внутренняя свобода, которая не позволяет человеку попасть в рабство похоти плоти. Это подразумевает духовную борьбу: отвержение нечистых помыслов, преодоление искушений, отказ от действий, оскверняющих человеческое тело и вносящих беспорядок в сокровенную сферу человека. Как гласит Катехизис Католической Церкви, «целомудрие требует, чтобы человек научился владеть собой. Это часть подготовки к правильному пользованию человека свободой. Альтернатива ясна: либо человек владеет своими страстями и обретает покой, либо он позволяет им господствовать над собой и становится несчастным» (2339).

Супруги также призваны к целомудрию, то есть к чистоте любви, защищающей ее от возможных суррогатов. Супружескому целомудрию противоречат некоторые действия, практикуемые в интимной жизни: они не только не являются актами любви, но и угрожают самой любви.

Целомудрие – это всеобщая добродетель, которая проявляется по-разному в зависимости от жизненного статуса. Для человека, выбравшего безбрачие ради Царства Небесного или принесшего монашеский обет, целомудрие равноценно полному воздержанию.

Целомудрие побуждает человека хранить чистоту до брака, в силу самого смысла, самой природы сексуального акта. Если он является подлинным, то есть выражает всецелую отдачу себя другому человеку, то эта телесная отдача может осуществиться только после того, как произошла взаимная отдача друг другу посредством брачного согласия. Любой человек, не состоящий в браке, призван к абсолютному воздержанию. Вступление в интимные отношения с человеком, который не является супругом, всегда будет грехом против заповеди «Не прелюбодействуй». В христианском браке целомудрие не является синонимом воздержания, но в некоторых случаях воздержание становится проявлением целомудрия. Например, естественные методы планирования семьи – единственные приемлемые для христиан – предполагают более или менее длительные периоды воздержания, когда супруги, желая ответственно подойти к рождению детей, откладывают зачатие, воздерживаясь в благоприятные для зачатия дни. Есть и ситуации, когда супруги по веским причинам вынуждены полностью отказаться от деторождения, например, из-за серьезной болезни: тогда они тоже должны воздерживаться. У любой супружеской пары, воодушевляемой настоящей любовью, существуют периоды воздержания – более или менее длительного. Эти периоды становятся благодатным моментом для взаимного возрастания в любви-самоотдаче, в уважении и чуткости друг к другу. Это тоже выражение добродетели целомудрия.

«Девственность» можно понимать по-разному. В обыденном смысле она обозначает состояние невинности, когда человек еще не вступал в сексуальные отношения. В этом случае речь идет о физиологической девственности. В самом узком смысле девственность означает, что человек ни разу в жизни не нарушил шестой заповеди.

Существует также нравственная девственность. Такую девственность можно не только вернуть, но и взращивать. Не случайно святой Августин, говоря о Марии Магдалине, отождествляемой с грешницей, утверждал, что после встречи с Господом и покаяния ее по чистоте превзошла только Дева Мария.

«Девственность», «девство» может быть синонимом добровольного безбрачия. Слово Божие обильно подтверждает, что девство играет особую роль в домостроительстве спасения. Дева Израилева, о которой часто говорят ветхозаветные пророки, символизирует верность и любовь к Богу. С пришествием Христа Дева Израилева именуется Церковью, а само девство становится эсхатологической реальностью, которая обретет полный смысл только в последнем, окончательном свершении мессианского брака народа со своим Господом. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее», — говорит апостол Павел (Еф 5,25). Обращаясь к общине Коринфа, Павел желает представить её Христу «девою чистою и непорочною» (2 Кор 11,2).

Девство обретает особую красоту и особое значение в образе Пресвятой Девы Марии. В ней были благословлены и одарены великой духовной плодовитостью те многочисленные чада Церкви, которые сделали выбор в пользу безбрачия ради Царства Небесного.

Девство не является повелением Господа: «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным», — пишет апостол Павел (1 Кор 7,25). Это не предписание, а личное призвание от Бога, особый дар. Основа христианского девства – Царство Небесное: «Не все вмещают слово сие, но кому дано» (Мф 19,11) — говорит Господь. Безбрачные – продолжает апостол Павел – предвосхищают состояние воскресших из мертвых, когда все будут подобны ангелам. Павел считает, что девство актуально для «века сего», и оно хорошо «по настоящей нужде», как он пишет в Первом Послании к Коринфянам (7,26). Не случайно обет безбрачия, приносимый монахами, называют «евангельским советом». Путь девства ради Царства Небесного, согласно Божественному откровению, является средством достижения более глубокого союза с Богом, союза, не отвлекающегося ни на что иное.

Таким образом, целомудрие и девственность являются синонимами только в отношении тех людей, которые еще не вступили в брак или выбрали безбрачие.

Источник: Радио Ватикана