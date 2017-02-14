Что хочет получить католичка в День св. Валентина?

Приближается День св. Валентина (14 февраля), и множество мужчин собирается как следует подготовиться к нему: ведь это их ежегодный экзамен на состоятельность в сфере их отношений с «прекрасным полом». Они задаются вопросом: что предпочтет в этом году моя любимая: украшения, розы, или, может быть, вечер, проведенный вместе? Что, если я думаю, что знаю, чего она хочет, а она в итоге скажет нечто такое, что повергнет меня в уныние?

Желая получить ответ на вопрос о том, чего же в действительности хотят женщины 14 февраля, корреспондент агентства Zenit встретился с американской католичкой Ребеккой Рискинд Тети. Ребекка – жена и мать, она – известный в Америке блоггер, проводящий опросы женщин в масштабах всей страны об их планах и надеждах на ближайшее воскресенье. Она – со-редактор издания «Журнал веры и семьи» («Faith&Family Magazine»), а также ведет свою колонку в Католическом Агентстве Новостей. Ребекка Тети ответила на поставленный выше вопрос, а также добавила другие свои соображения о том, что еще можно сделать в этот столь важный для семьи день.

С приближением Дня св. Валентина на нас обрушивается девятый вал телерекламы, из которой следует, что единственное, что хотят в этот день получить женщины – это драгоценности, сотовые телефоны и т.п. Действительно ли материальные вещи делают женщину счастливой? Что вообще делает женщину счастливой?

Вообще говоря, подарки способствуют счастливым семейным отношениям. Реклама, понятное дело, всё утрирует, чтобы сбыть свою продукцию. Но если принять во внимание, что подарок – это символ чего-то более глубокого – любви, привязанности, признательности, то подарок – это здорово!

То, что нас отталкивает в рекламе, это невысказанное предположение, будто женщины живут для подарков, что подарки, чтобы их оценили, непременно должны быть экстравагантными, или что подарки нужно вымогать.

Подарок сам по себе дарит радость, и это нужно учитывать. Но в первую очередь, подарок – это свидетельство того, что мы любим другого человека, готовы посвятить ему время, уделить внимание.

Сами по себе материальные вещи не делают нас счастливыми, но они вносят нечто приятное в нашу повседневность. Мы живем «не хлебом единым», но и хлебом тоже.



Так что же хотят получить женщины, а в первую очередь – католички, в День св. Валентина?

Большинство моих читательниц говорило о простых знаках внимания: открытка, шоколадка, может быть, одна роза… Некоторые хотели бы принарядиться и «выйти в свет», другие, наоборот, предпочли бы «вечер вдвоем».

Воображение придает желаемому ту или иную форму, но все замужние женщины, которые мне ответили, хотели бы хорошо провести время со своими мужьями. Они хотели бы вырваться из круга рутины, домашних трудов и обязанностей, и просто побыть в обществе друг друга какое-то время. Одна женщина в шутку попросила сапфировые сережки, но тут же оговорилась, что не ожидает получить их в этом году. Но она в тайне надеется, что в будущем в ее семейной жизни будет хотя бы один такой необычный День св. Валентина.



А чего женщины больше всего ждут от своих мужей?

Это – слишком серьезный вопрос! Я начну свой ответ с одного соображения, которое, как кажется, имеет некоторое отношение к Дню св. Валентина.

Благодаря развитому Папой Иоанном Павлом II «богословию тела», Церковь теперь гораздо глубже, чем прежде, понимает смысл стиха из Книги Бытия: «мужчину и женщину сотворил их». Другими словами, мужчина и женщина совместно являют собой «икону Бога», его образ и подобие. И призвание женщины – явить красоту Бога миру.

Женщина «принуждена» быть красивой. Свойственный нашей культуре акцент на физической красоте вовсе не является ложным, но он часто грешит поверхностностью и бывает ложно направлен. Женщина красива глубинным образом, когда показывает другому человеку, как велико его достоинство, отрывая ему «лик Божьей любви». Это и есть «женский гений» – открыть достоинство человеческой личности, а через это – и красоту Бога. То, что Мать Тереза делала для нищих, каждая женщина призвана делать в своем окружении, а в первую очередь – в своем доме, для своего мужа и детей.

Этот «счастливый труд» женщины сам по себе приносит удовлетворение, однако у женщины остается эмоциональная потребность почувствовать, что ее красота ценится. Таким образом, самое лучшее, что муж может сделать для своей жены, это время от времени предоставлять ей маленькие доказательства того, что она всё еще красива в его глазах – несмотря на появившиеся морщины, потерю упругости мышц, может быть, лишний вес… К сожалению, всё это может прийти как следствие рождения детей, непрерывных домашних хлопот, когда много времени уделяют другим, а на себя саму его не остается.

Я думаю, что романтический жест будет оценен по достоинству большинством жен. Это – знак того, что муж ценит свою половинку не в качестве поварихи, кухарки, гувернантки или домработницы. Он ценит ее именно как жену!



Как католические семьи могут отпраздновать День св. Валентина?

У читателей нашего издания есть много прекрасных идей. Некоторые из них изучают жития святых, носивших имя «Валентин». Некоторые оказывают знаки внимания людям, о которых мы порой склонны забывать, посылая открытки-валентинки одиноким или пожилым лежачим больным. И почти все пользуются случаем, чтобы обменяться маленькими подарками с членами своей семьи. Этот день – праздник любви членов семьи друг к другу! И, конечно, нужно подать на стол торт или иной десерт в виде сердца.



Несомненно, у Дня св. Валентина есть христианские корни. Существовало несколько святых, носивших имя «Валентин» и ставших мучениками в первые века христианства. Но что может дать этот праздник христианину сегодня, когда он стал просто частью масс-культуры, которая втягивает в свою орбиту и верующих христиан?

Нам следует благодарить за это Джеффри Чосера (ред.: Джеффри Чосер – выдающийся английский поэт XIV века, классик английской литературы). Было несколько св. Валентинов, погибших смертью мучеников, но о них мы знаем очень мало. Ни один из этих святых никак не ассоциировался с романтическими отношениями, пока Джеффри Чосер не написал поэму по случаю бракосочетания короля Ричарда II с Анной Богемской.

Чосер превратил св. Валентина в небесного покровителя брака. Впрочем, его произведение содержало также намеки на Купидона и Венеру. В итоге получился некий «сплав» св. Валентина с Купидоном, а день памяти св. Валентина, приходящийся на 14 февраля, стал в глазах средневековых галантных кавалеров ассоциироваться с днем «куртуазной любви».

Как раз из арсенала «куртуазной любви» была взята практика тайного обмена «валентинками». По крайней мере, так об этом говорят историки.



Наблюдая за явлениями масс-культуры, можно сделать вывод, что День св. Валентина стал скорее днем секса и сексуальности, нежели днем любви. Можно ли совместить одно и другое?

А католичество вовсе и не является чем-то пуританским! Католический подход к культуре призван вмещать всё полезное и одновременно побеждать зло добром.

Конечно, нет никакой необходимости отмечать День св. Валентина, церковным календарем это не предписывается. Но тех, кто всё же хочет его отметить, нет никакой причины лишать этой возможности. Речь идет о празднике человеческой любви во всех ее аспектах – и романтическом, и эротическом. Ведь и то, и другое – дар Божий мужьям и женам.

Перевод «Сибирской католической газеты»