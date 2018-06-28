Члены Константинопольского Патриархата обсудят в Москве ситуацию на Украине

Созывать собор Поместных Церквей, чтобы обсудить ситуацию вокруг УПЦ, пока не предлагается, — сообщает Седмица.

Русская Православная Церковь ожидает, что в начале июля в Москву приедет делегация Константинопольского Патриархата, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украинской Православной Церкви, сообщил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Русской Церкви митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, созывать собор Поместных Церквей, чтобы обсудить ситуацию вокруг УПЦ, пока не предлагается. «Пока мы находимся в стадии консультаций между Поместными Православными Церквами. И вот сейчас делегация Константинопольского Патриархата объезжает Поместные Церкви, чтобы выяснить их позицию по этому вопросу. И мы ожидаем, что эта делегация и к нам прибудет в начале июля», — сказал Иларион, который находится в Афинах в связи с началом работы Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия.

Митрополит Иларион отметил, что заметным событием был визит четырех митрополитов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Константинополь 23 июня. «Это были митрополиты Агафангел Одесский, Илларион Донецкий, Феодор Каменец-Подольский и Антоний Бориспольский. Они встречались с Патриархом Варфоломеем», — сказал он. «В течение шести часов они беседовали, имели возможность донести до Патриарха информацию о реальной ситуации на Украине, о реальных, а не завышенных цифрах, которые обычно представляют раскольники, когда говорят о масштабе поддержки идеи так называемой независимой Церкви для независимой Украины. И я надеюсь, что голос митрополитов канонической Церкви будет услышан в Константинополе», — сказал митрополит Волоколамский.

На вопрос о призывах к предоставлению автокефалии другим Церквям, например Американской архиепископии, митрополит ответил, что это не сопоставимые по масштабу процессы. «Это не (американская) архиепископия, это один мирянин на каком-то мероприятии потребовал. Я не думаю, что можно сопоставлять эти два процесса, это процессы совершенно разных масштабов. Но тут надо понимать, что в украинском православном народе поддержки идеи автокефалии нет. Сама эта идея была дискредитирована лидером раскольников Филаретом Денисенко, который именно на этой идее на протяжении многих лет строил свою политику», — сказал митрополит.

По его словам, есть много других факторов, по которым эта идея непопулярна. «И прежде всего потому, что православные верующие Украины хотят сохранить единство с той Русской Православной Церковью, которая родилась в днепровской крещальной купели святого князя Владимира. И вот это то единство, которое нас скрепляет поверх всех политических границ. При полном уважении к государственному суверенитету Украины, мы всегда напоминаем о том, что появление политических границ не должно вести к расколу Церкви», — сказал иерарх. Украинская церковь пользуется правами самоуправления в составе Русской Православной Церкви, она не зависима от Москвы, ни административно, ни финансово, ни в каком-либо ином отношении, сказал митрополит Иларион. На вопрос, высказался ли кто-нибудь в поддержку раскольников, он ответил, что у РПЦ нет такой информации.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский Патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой Поместной Автокефальной Церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского Патриархата заявил, что «решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими Православными Церквами для их информирования и координации». На Украине сейчас действуют каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой Церковью в составе Московского Патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ).