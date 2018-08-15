Число погибших при обрушения моста близ итальянской Генуи возросло до 35 человек

Число погибших при обрушения моста близ итальянской Генуи возросло до 35 человек

Август 15, 2018

Как сообщает газета La Repubblica со ссылкой на последние официальные данные, 14 человек ранены, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, 10 человек числятся без вести пропавшими. Это же число называет Sky News, ссылаясь на данные пожарных.

Поисково-спасательная операция на месте катастрофы продолжается.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси сообщал о 22 погибших.

Длина обрушившегося участка автомобильного моста в Генуе, по которому проходит автострада А10, — около 80 м. Мост длиной 1,2 км и высотой 45 м строили с 1963 по 1967 год.

Виадук возведен над районом, где находятся жилые дома, железнодорожная станция и небольшие промышленные предприятия. La Stampa сообщает, что обрушение моста повредило склады итальянской энергетической компании Ansaldo Energia.

По словам директора компании — оператора трассы ASPI по региону Стефано Марильяни, обрушение моста невозможно было предсказать.

«Обвал был неожиданным и непредсказуемым. Мост постоянно контролировался, даже больше, чем было предусмотрено законом», — заявил он Reuters. «Не было причин считать мост опасным», — добавил Марильяни.

Ранее Reuters сообщал, что мост реконструировали в 2016 году, а в последнее время там велись работы по укреплению фундамента опор. В день катастрофы в городе шел многочасовой сильный ливень. По одной из версий, фундамент опоры могли подмыть потоки воды. По словам одного из очевидцев, которые приводит La Repubblica, в опору моста ударила молния.

 

Источник: Правмир

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна