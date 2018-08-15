Число погибших при обрушения моста близ итальянской Генуи возросло до 35 человек

Как сообщает газета La Repubblica со ссылкой на последние официальные данные, 14 человек ранены, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, 10 человек числятся без вести пропавшими. Это же число называет Sky News, ссылаясь на данные пожарных.

Поисково-спасательная операция на месте катастрофы продолжается.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси сообщал о 22 погибших.

Длина обрушившегося участка автомобильного моста в Генуе, по которому проходит автострада А10, — около 80 м. Мост длиной 1,2 км и высотой 45 м строили с 1963 по 1967 год.

Виадук возведен над районом, где находятся жилые дома, железнодорожная станция и небольшие промышленные предприятия. La Stampa сообщает, что обрушение моста повредило склады итальянской энергетической компании Ansaldo Energia.

По словам директора компании — оператора трассы ASPI по региону Стефано Марильяни, обрушение моста невозможно было предсказать.

«Обвал был неожиданным и непредсказуемым. Мост постоянно контролировался, даже больше, чем было предусмотрено законом», — заявил он Reuters. «Не было причин считать мост опасным», — добавил Марильяни.

Ранее Reuters сообщал, что мост реконструировали в 2016 году, а в последнее время там велись работы по укреплению фундамента опор. В день катастрофы в городе шел многочасовой сильный ливень. По одной из версий, фундамент опоры могли подмыть потоки воды. По словам одного из очевидцев, которые приводит La Repubblica, в опору моста ударила молния.

Источник: Правмир