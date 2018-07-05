Чин дев: новая инструкция Апостольского Престола

C момента публикации 31 мая 1970 года блаженным Папой Павлом VI Чина посвящения дев прошло почти 50 лет, и в 2016 году в мире насчитывалось более пяти тысяч посвященных дев. После этого литургического документа настоящая инструкция – первая публикация Апостольского Престола, описывающая суть и дисциплину этой формы церковной жизни.

Конгрегация институтов посвященной жизни обнародовала 4 июля инструкцию «Ecclesiae Sponsae Imago» о чине дев. Причиной публикации документа стало развитие этой формы богопосвященной жизни во всем мире. «Ecclesiae Sponsae Imago» — итог соборных размышлений в ответ на запросы многочисленных епископов и самих посвященных дев, поступившие в последние годы в ватиканскую Конгрегацию, по разработке указаний, касающихся призвания и свидетельства богопосвященных дев.

Эта форма церковной жизни основана на новозаветных упоминаниях о том, что уже в апостольских общинах были женщины, избравшие девство как постоянный жизненный статус, чтобы с неразделенным сердцем служить Господу. Наряду с другими формами аскетической жизни девство постепенно распространялось по всем землям, где было проповедано христианство, постепенно приобретая черты официально признанного статуса в Церкви. Ссылаясь на апостола Павла, Святые Отцы Церкви наделяли посвященных Богу дев титулом Христовых невест, который принадлежит Церкви. Отцы видели в девах отражение образа Церкви: девы, ибо она хранит неприкосновенной веру, супруги, ибо она нерасторжимо связана с Христом, и матери, поскольку воскресший Христос порождает в ней новую жизнь в Святом Духе. Начиная с VI столетия вступление в чин дев стало происходить посредством торжественного обряда под предстоятельством епархиального епископа. В Средние века, с утверждением монашества и по ряду сложных исторических и культурных причин, посвященные девы постепенно стали объединяться в монастыри и идентифицироваться с женской затворнической жизнью. Обряд посвящения дев использовался тогда лишь в некоторых монастырях. Принадлежность к монашеской общине пришла на смену укоренению в епархиальной общине, характерному для святоотеческой эпохи. За немногими исключениями такая ситуация продолжалась вплоть до Второго Ватиканского собора. Импульс к церковному обновлению, предваривший Собор, пробудил новый интерес также к Обряду посвящения дев и стал предпосылкой для его пересмотра. 31 мая 1970 года Священная конгрегация по Божественному культу обнародовала новый Чин посвящения дев.

Инструкция «Ecclesiae Sponsae Imago» состоит из трех частей. В первой части речь идет о харизме, духовном облике и образе жизни женщин, составляющих чин дев. Во второй части подчеркивается церковное значение этой формы посвященной жизни, ее место в поместной и во Вселенской Церкви. Третья часть выявляет принципы и критерии для распознавания призвания к этой форме богопосвященной жизни.

Источник: Vatican News