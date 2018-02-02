Чилийский епископ «с верой и радостью» примет следователя из Ватикана

Сантьяго, 2 февраля. Чилийский епископ, которого обвиняют в недоносительстве на аморального священника, «с верой и радостью» примет представителя Ватикана, направленного Папой для расследования этих обвинений.

Заявление епископа Хуана Барроса Мадрида было распространено 30 января пресс-службой епархии Осорно, которую он возглавляет с 2015 года. Епископ «молит Бога о том, чтобы восторжествовала правда» и просит сугубой помощи Девы Марии, отмечается в заявлении.

Епископа Барроса обвиняют в том, что он, будучи близко знаком со священником Фернандо Карадимой, знал о его домогательствах к несовершеннолетним, но скрыл эту информацию.

Находясь в Чили, Папа Франциск назвал Барроса «жертвой клеветы», добавив, что будет говорить на эту тему только после того, как получит «реальные доказательства» вины епископа. Слова понтифика вызвали бурную реакцию. В частности, американский кардинал Шон О’Мелли, глава Папской комиссии по защите несовершеннолетних, заявил, что это удар по родственникам жертв.

Вскоре после этого Папа решил провести специальное расследование слухов о виновности Хуана Барроса, направив с этой цели в Чили мальтийского архиепископа Чарльза Джуда Шиклуну, члена Конгрегации вероучения.

Комментируя решение Папы, президент Чилийской епископской конференции епископ Кристиан Контрерас Вильяроэль отметил, что оно подтверждает готовность понтифика слушать других и его близость к тем, кто оказался в тяжелой ситуации.

Слухи о том, что Хуан Баррос знал о безнравственном поведении Фернандо Карадимы, появились в 2015 году, когда рассматривалась его кандидатура на пост епископа города Осорно. Ватиканская конгрегация по делам епископов провела тогда расследование, по итогам которого Баррос был признан невиновным и стал епископом.

Что касается Карадимы, то, будучи признан виновным в домогательствах к несовершеннолетним, в 2011 году он подвергся церковным санкциям: по решению Ватикана ему было предписано посвятить остаток жизни молитве и покаянию.

Источник: Благовест-инфо