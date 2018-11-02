Чили: восстановлены в служении два священника, ложно обвиненных в сексуальных домогательствах

Священноначалие Католической Церкви в Чили восстановило в служении двух священников, ложно обвиненных в сексуальных домогательствах, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Каноническое следствие установило, что обвинения в адрес клириков не заслуживают доверия, сообщили 31 октября в епархии Ранкагуа. Ранее оба священника были обвинены в причастности к сети педофилов, известной как «Братство» или «Семья». Еще раньше, 18 октября, запрещение было снято с двух других клириков, обвинения в адрес которых также было сочтено клеветой.

При этом в епархии Ранкагуа сообщили, что расследование прочих обвинений продолжается.