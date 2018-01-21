Чили: Папа Римский остановил кортеж ради упавшей с лошади женщины-полицейской (ВИДЕО)

Завершившийся в четверг, 18 января, визит Папы Римского Франциска в Чили оказался богатым на отклонения от протокола и выходы за рамки — начиная со спонтанного венчания бортпроводников во время перелета понтифика между провинциями.

Пожалуй, самым невинным поводом для обсуждения стал инцидент с лошадью.

Запись инцидента опубликована в социальных сетях. Понтифик ехал по улицам города Икике, когда лошадь одной из полицейских, видимо, напуганная приветственными криками толпы, вышла из-под контроля и сбросила женщину-офицера прямо рядом с машиной Святейшего Отца. Водителю даже пришлось резко отворачивать в сторону.

Увидев происшедшее, Папа Франциск нарушил протокол и приказал остановить папомобиль. Глава Римско-Католической Церкви подошел к лежащей на земле женщине, чтобы узнать о ее самочувствии и несколько минут сидел на тротуаре, разговаривая с пострадавшей — она получила удар при падении.

Папа утешал женщину до тех пор, пока за ней не приехала скорая, сообщает Reuters. Когда женщину положили на носилки, Папа наклонился и поцеловал ее в лоб.

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По завершении визита в Чили Папа Римский вылетел в Перу, где он пробудет до воскресенья, 21 января.

По материалам РИА «Новости» и NEWSru.com