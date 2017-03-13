Четвёртая годовщина понтификата Папы Франциска. Кард. Паролин: Папа «реформы сердца»

Сегодня исполняется четвёртая годовщина избрания Папы Франциска. Четыре года, прожитые с большой интенсивностью Пастырем, пришедшим «чуть ли не с конца света», Папой Римским, глубокого обновляющим Церковь.

Этот четвёртый год понтификата был также полон событиями и документами учительства: год апостольского увещания «Amoris Laetitia» и исторических объятий с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на Кубе, год Всемирного Дня Молодёжи в Кракове и посещения Освенцима, год канонизации Матери Терезы и экуменического визита в Лунд в память 500-летия реформы Мартина Лютера. Связывает все эти точки красная нить милосердия — несущая колонна понтификата, кульминацией которого стал внеочередной Юбилейный год Милосердия.

Размышляя о сильных темах этих первых четырёх лет понтификата и о горизонтах, которые Папа Франциск открывает в жизни Церкви, кардинал Паролин дал эксклюзивное интервью Ватиканскому Радио.

Госсекретарь Святейшего Престола начал свое интервью, воскресив в памяти 13 марта 2013 года, когда аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран Римским Папой, первым в истории Церкви по имени Франциск:

«В тот день, 13 марта, я был в ещё в Каракасе (как нунций в Венесуэле, ред.). Поэтому новость дошла до нас в полдень, в то время как здесь, в Риме, уже был вечер. Естественно, все были удивлены этим именем; тем, что избрали кардинала Бергольо, ведь он не числился среди ‘вероятных кандидатов’. Большой неожиданностью и сюрпризом стало также имя, которое он принял — Франциск, сразу определившее черты нового Папы».

Святейший Отец с первых своих публичных выступлений подчеркнул необходимость для Церкви быть «лёгкой на подъём», странствующей Церковью. Отвечая на вопрос, насколько проявляется на различных уровнях Церкви этот синодальный стиль, это видение, которым Папа так дорожит, кардинал Паролин отметил, что это — долгий, прогрессивный путь, начатый ещё Вторым Ватиканским собором, и Папа Франциск желает быть тем, кто продолжает его в жизни современной Церкви.

Первое появление Папы Римского Франциска перед народом 13 марта 2013 года:

Юбилей Милосердия закончился, однако милосердие остаётся краеугольным камнем этого понтификата, а также напоминает нам о епископском девизе Хорхе Марио Бергольо.

Кардинал Паролин уточнил, что эта сосредоточенность на милосердии представляет собой не столько личное пристрастие Папы, сколько привлечение внимания к фундаментальной тайне — Божьей любви: «История спасения — это история откровения любви, милосердия и нежности Бога к человечеству. Папа Франциск призвал нас именно к этому центру, к этому источнику».

На четвёртый год понтификата с публикацией постсинодального апостольского увещания «Amoris Laetitia» в некоторых католических кругах появилась даже критика, непонимание учительства Папы Франциска. «Я считаю ‘Amoris laetitia’ большим подарком Святейшего Отца, — подчеркнул кардинал Паролин. — Я помню, как перед началом первого Синода о семье он сказал: ‘Этот Синод поможет воссиять Евангелию семьи’. Полагаю, что ‘Amoris laetitia’ даёт сильный импульс, как я слышу от многих людей. Что же касается критики, то в Церкви она всегда была, и это происходит далеко не в первый раз. Я считаю, что сам Папа дал нам ключ, как относиться к возражениям. Главное, чтобы критика была искренней и конструктивной, чтобы она могла служить совместному поиску путей, дабы лучше познать Божью волю и исполнить её».

Папа Франциск начинает также глубокую реформу Римской Курии. Он подчёркивает, что все мы нуждаемся в «реформе сердца», а в «Evangelii Gaudium» призывает к «реформе Церкви в миссионерском духе». Процесс реформирования — это фундаментальный аспект Церкви. Это правильно, так и должно быть, подчеркнул кардинал Паролин. Папа Франциск настойчиво призывает, чтобы Церковь становилась всё больше самой собой, становилась всё более подлинной, свергая с себя те отложения, которые накапливаются в ходе истории; чтобы она действительно засияла со всей прозрачностью Евангелия.

Отвечая на вопрос, что даёт ему личное общение со Святейшим Отцом, кардинал Паролин сказал:

«В Папе Франциске меня особенно впечатляет его восприятие вещей, понимание ситуаций глазами веры, это даёт ему огромный душевный мир. Это — глубокое спокойствие перед лицом даже самых сложных ситуации, способность смотреть с безмятежностью на людей и события и знать, что всё находится в руках Бога, двигаться вперёд с силой и мужеством. И я бы сказал, что это очень помогает мне в осуществлении своих обязанностей», — заключил ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин.

Источник: Радио Ватикана