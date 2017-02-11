Четвертая годовщина ухода Бенедикта XVI

«Прекрасно иметь Папу на пенсии, который молится за Церковь и за своего преемника, ибо это воспринимается как присутствие, как поддержка, которая ободряет и успокаивает».

Такую мысль высказал бывший директор Зала Печати Святейшего Престола священник-иезуит Федерико Ломбарди по случаю четвертой годовщины объявления Бенедиктом XVI о своем намерении уйти в отставку.

Образ жизни, которого с тех пор придерживается Папа на покое, полностью соответствует намерению, выраженному им самим в момент провозглашения своего беспрецедентного решения, — «жить в молитве, в уединении, в атмосфере духовности и бытовой скромности», заверил о. Ломбарди, который ныне является главой Ватиканского фонда имени Йозефа Ратцингера — Бенедикта XVI.

Жизнь Папы на пенсии продолжает следовать направлению, которым определялся его понтификат и о котором он рассказал в книге-интервью «Бенедикт XVI. Последние разговоры»: ставить в центре Бога и иметь на первом месте веру. Еще прекраснее, по словам о. Ломбарди, видится осознание Бенедиктом XVI «близости встречи с Богом и проживание пожилого возраста как времени приготовления и знакомства с Господом».

О. Федерико Ломбарди с удовольствием отметил дружеские отношения, установившиеся между Бенедиктом XVI и его преемником Папой Франциском. «Скромная и спокойная духовная близость питается молитвой, встречами, телефонными разговорами», — добавил священник. «Да, мы являемся свидетелями хотя и беспрецедентной истории, но, одновременно, красивой и утешительной, так как каждое появления Папы Франциска и его предшественника вместе является большой радостью и прекрасным примером единства Католической Церкви», — заключил о. Ломбарди.

Бенедикт XVI был избран на Престол св. Петра 19 апреля 2005 года. Его Понтификат длился почти 8 лет.

11 февраля 2013 года он объявил о своем намерении уйти в отставку, и уже через месяц, 13 марта 2013, участники конклава избрали его преемником аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо.

По материалам Radio Vaticana