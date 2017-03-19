Человек, угодный Богу: Енох в восточной традиции

Начало периода Великого Поста, которому в византийской традиции предшествуют четыре воскресенья, побуждает нас к размышлению над ключевыми аспектами христианской жизни. Страницы Евангелия являются прекрасным катехизисом, который должен поставить нас лицом к лицу с Божьим даром: с Его милосердием и прощением.

В первом из воскресений, предшествующих в восточном обряде великопостному времени, читается Евангелие о мытаре и фарисее; во второе — притча о блудном сыне; третье воскресенье дает возможность верующим встретиться с бедным, больным, заключённым Христом через притчу о Страшном суде; наконец, четвёртое воскресенье указывает путь истинного поста и молитвы, и таким образом вводит в Великий Пост, который приведёт к истинному унижению и возвышению Господа, к Его пасхальному прославлению.

Как всегда, слова Евангелия имеют жизненно важное значение. В традициях христианского Востока Евангелие действительно называется не только «живущим», то есть, провозглашаемым и живым в жизни христианских Церквей, которое провозглашается ими, но и «животворящим», то есть оно даёт жизнь тем, кто его слушает, читает, принимает, делая его своей плотью и жизнью. Контакт со Священным Писанием в жизни каждого христианина должен быть частью христианского бытия, заботы о своей жизни во Христе.

Великопостное время способствует этому контакту через постоянное чтение книг Бытия и Притчей во время вечерни и книги Исаии в шестой час. Ежедневное чтение Писания должно стать частью христианской жизни, но это не всегда легко как из-за человеческой слабости, так и потому, что эти тексты не всегда легки для понимания, а иногда, по крайней мере, на первый взгляд, наводят скуку. Но даже из таких Отцы Церкви и традиции христианских Церквей извлекают уроки и даже пищу.

Взять, например, перечни патриархов в книге Бытия, которые (опять-таки на первый взгляд) не представляют собой особого интереса. Но это только кажется, потому что в них почти всегда можно найти жемчужины, которые становятся Словом Божиим, и это Слово несёт спасение, обновляя нас как людей и как христиан.

Пятая глава книги Бытия включает в себя список патриархов, потомков Адама, и среди них представлена фигура Еноха.

Об этом персонаже очень мало говорится в Священном Писании: всего одиннадцать раз и всегда повторяя одно и то же выражение, а именно, что он «был угоден Богу» и не умер; то же самое говорится о пророке Илии, который также был взят Богом. Библейская апокрифическая литература и византийская иконография помещают Еноха у дверей Рая вместе с Илией, стоящих там в ожидании, чтобы встретить и принять доброго разбойника, в то время как Христос спускается в преисподнюю, чтобы освободить заключённые там души.

В тексте, в котором говорится о Енохе (Книга Бытия 5, 21-24), дважды упоминается о том, что этот праведник был «угоден Богу». Некоторые версии Библии дают интересный перевод; в некоторых из них (в том числе и в русском синодальном переводе) говорится, что «Енох ходил пред Богом», и что «поэтому Бог взял его». Также и другие переводы идут в том же направлении: то есть, для того, чтобы показать благодарность, праведность и богоугодность человека, говорится, что он «ходил пред Богом».

В начале Великого Поста необходимо задаться вопросом, что значит «ходить пред Богом». Это прекрасное библейское выражение означает, прежде всего и особенно в это литургическое время, постоянно в своей жизни отвечать на призыв к обращению, к метанойе, в самом буквальном и строгом смысле этого слова: то есть, изменить, обновить наши мысли и действия, всё наше существо.

Для нас, христиан, обращение, к которому Господь призывает каждый день, является в первую очередь даром, чем-то, что даётся нам от Всевышнего. Никто не может прийти к Богу своими силами: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин 6, 44). Бог, однако, привлекает к Себе лишь в той мере, в какой каждый будет искать Его. Отцы Церкви говорили, что Бог может сделать всё, но Он не может заставить человека любить Его. Смотреть на обращение как на дар означает начинать всё сначала каждый день, понимая, что само это начинание заново даётся Богом.

Из-за первородного греха человек видел себя отдалённым от святости Бога, от света Божия; он жил во мраке отчаяния. Но именно этого человека грешника Христос приглашает к Своему столу или — чтобы ещё больше подчеркнуть дар обращения, как в случае мытаря Закхея — даже в дом, куда Господа ожидают на трапезу. Важно отметить в евангельском фрагменте о Закхее, как Сам Господь как бы «напрашивается» на обед, чтобы принести в дар Самого Себя. Обращение как дар помогает увидеть и пережить собственную человеческую бедность и нужду, помогает обрести неизмеримое богатство Божьего дара.

Христос описывает ситуацию человека, которому предназначен дар обращения, например чужеземца, который попал в руки разбойников, ограбивших и избивших его до полусмерти. Только в этой ситуации человек может ощутить бескорыстие доброго самарянина, Божьего дара, который поднимает его, и заботится о нем. Самарянин не задаёт ему никаких вопросов; он ничего не спрашивает, а просто даёт. Великий Пост мудро учит нас бедности, в которой мы призваны пережить путь дара обращения.

В это время в Церквах Восточного обряда Божественная литургия совершается по субботам и воскресеньям, что является предвосхищением и одновременно даром общения с Воскресшим Христом на Пасху. По средам и пятницам совершается Литургия преждеосвященных даров, чтобы подчеркнуть: сила для нашего великопостного пути идёт от Господа, от Его Плоти и Крови, освящённых в воскресенье, в день нашей еженедельной Пасхи.

Таким образом обращение к Богу, метанойя, свободно принимаемая как Божественный дар, становится средством для ежедневного «хождения с Богом». Это не цель, а средство, которое приводит ко Христу, которое даёт возможность ходить с Богом. Желание и надежда на обращение проявляются во время Великого Поста целым рядом практик церковной жизни: это пост, молитва, более тесный контакт со Священным Писанием, особенно чтение уже упоминавшихся библейских отрывков; внешние жесты «поклоны», которые выражают внутреннее изменение, смирение и прежде всего уподобление Тому, Кто «уничижил Себя Самого, приняв образ раба», и «смирил Себя, быв послушным даже до смерти (Флп 2, 7-8).

Важно подчеркнуть эту неразрывную связь между внутренним и внешним человеком, между тем, чем мы живём и что делаем в жизни и тем, что мы переживаем и делаем в наших сердцах. Эта связь между внутренним и внешним, между тем, что мы говорим, делаем и думаем, подчёркивается в прекрасной молитве святого Ефрема. Внешней позе тела — земному поклону — соответствует молитва к Господу об истинном внутреннем покаянии, то есть «зреть свои грехи и не осуждать брата моего».

Енох «ходил пред Богом», и Бог признавал его праведником. В сирийском тексте Библии, известном как Пешитта, используется форма, которая позволяет перевести это так: «Енох был прекрасен для Бога». Этот сирийский термин указывает на абсолютную, полную красоту, не только на внешнюю и даже не только на внутреннюю. Таким образом, говорится о всём человеке, который становится «прекрасным» по образу Христа, Который есть, как гласит Псалом 44, «прекраснейший из сынов человеческих».

В начале великопостного пути Адам оказывается в Раю, или, вернее, туда помещает его Господь, как мы читаем в Писании (Быт 2, 8): «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Поэтому в иконографии и на византийских мозаиках Христос ведёт Адама за руки в Небесные чертоги.

На этом великопостном пути Церковь ежедневно повторяет несколько раз молитву святого Ефрема:

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Византийская традиция любит повторять эту молитву, призывая верных возносить её на протяжении всего великопостного пути.

«Господи и Владыко живота моего», «Господи, Царю»: молитва ставит в центр жизни Бога, Господа, Владыку жизни, Источник надежды и прежде всего доверия: Адам не сидит на пороге Рая, но даёт Господу ввести себя. Когда мы повторяем «Господи и Владыко живота моего», мы признаем в Нём источник этой жизни и вновь выражаем Ему своё безграничное доверие. Мы выражаем доверие Господу, Который в Евангелии сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф 11, 28-29).

Апостольский экзарх Греции епископ-бенедиктинец восточного обряда монс. Мануэль Нин

Источник: Радио Ватикана