Часовню над Гробом Господним освободили от металлических балок

Реставраторы убрали поддерживающие Кувуклию — часовню над Гробом Господним — металлические балки, они защищали здание от разрушений с 1947 года, сообщает израильская ежедневная газета Haaretz.

Специалисты с 2016 года проводят работы по укреплению конструкции и замене поврежденных фрагментов ее каменной облицовки, так как возведенная в 1810 году часовня ни разу не реставрировалась. В результате двух землетрясений — в 1927 и 1934 годах — она была серьезно повреждена и потеряла устойчивость. В 1947 году британцы в качестве временной меры установили металлические балки.

«Англичане проделали отличную работу, очень хорошо, что они установили балки. Но теперь наши модели показали, что структура (Кувуклии) устойчива и они могут быть убраны», — цитирует газета руководителя реставрационных работ в храме Гроба Господня Антонию Марополу.

В дальнейшем, по ее словам, планируется отреставрировать дренажную систему под зданием храма. Марополу надеется, что паломники смогут увидеть отреставрированную Кувуклию уже на праздник Пасхи – 16 апреля.

При проведении ремонтных работ в Кувуклии в октябре прошлого года ученые впервые за 500 лет сняли мраморные плиты с места погребения Иисуса Христа, которые закрывают сверху высеченное в скальной породе древнее погребальное ложе.

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме был построен в IV веке и с тех пор неоднократно перестраивался. В нем находится одна из главных святынь христиан — Гроб Господень, где, согласно преданию, был погребен, а через три дня воскрес Иисус Христос.

Источник: РИА Новости