Часовня Вознесения на Елеонской горе пострадала от поджога

Часовня Вознесения Христова, расположенная на вершине Елеонской горы в Иерусалиме, пострадала от предумышленного поджога 8 марта.

Как сообщили во Францисканской кустодии Святой Земли, по всей видимости, злоумышленники подожгли автомобильную покрышку, положив ее прямо на почитаемую верующими скалу, находящуюся внутри часовни. Именно с этого места, по преданию, вознесся на небо Иисус Христос через 40 дней после Своего воскресения.

Огонь также нанес ущерб расположенной поблизости лавке, владельцы которой – члены мусульманской семьи – торгуют открытками и религиозными сувенирами.

По версии полиции, причиной поджога мог стать конфликт между двумя семьями, связанными с этим святым местом. Появилась информация, что арестован и допрашивается один подозреваемый.

Часовня Вознесения – одна из четырех святынь Палестины, положение которой регулируется так называемым «Статусом кво». Этот документ предусматривает, в какой мере и в каком порядке могут пользоваться данной святыней разные конфессии. Помимо часовни Вознесения эти правила регулируют порядок богослужений в иерусалимской базилике Воскресения Христова (храме Гроба Господня), базилике Рождества в Вифлееме и у гробницы Божией Матери близ Гефсимании. Однако только Вознесенская часовня находится под юрисдикцией управления вакуфов – мусульманского органа по надзору за религиозной собственностью.

Нынешняя часовня на Елеонской горе была построена при крестоносцах, заменив более древнюю постройку, разрушенную в 614 году персами.

Эту святыню также почитают мусульмане, которые допускают, что вознесение Иисуса Христа на небо могло иметь место, не веря при этом в Его крестную смерть и воскресение.

Источник: Благовест-инфо