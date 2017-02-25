Бывший руководитель ватиканских СМИ получил государственную награду Франции

Бывший глава Зала Печати Святейшего Престола и нынешний председатель «Ватиканского фонда Йозефа Ратцингера — Бенедикта XVI» о. Федерико Ломбарди получил наивысшую награду французского правительства: Орден Почетного легиона. Таким образом было отмечено служение народу, культуре и языку Франции, которое священник смог осуществлять, работая в ватиканских медиа-структурах.

Церемония вручения награды прошла 22 февраля 2017 года в Риме, в посольстве Франции при Святейшем Престоле. В своей речи о. Федерико Ломбарди напомнил, что он вырос недалеко от границы с этой страной и с самого детства был знаком с ее культурой. «Я всегда чувствовал Францию ​​первой сестрой моей страны, близкой возлюбленной землей», — признался он.

Принимая награду, священник выразил благодарность всем бывшим коллегам из Ватиканского радио, Ватиканского телевизионного центра и Зала Печати, которые он долгое время возглавлял, а также французским журналистам, с которыми ему приходилось сотрудничать.

О. Федерико Ломбарди родился в 1942 г. в городе Салуццо (на севере Италии в провинции Кунео, у подножия Альп, к юго-западу от Турина). С 1990 по 2016 года он был генеральным директором Ватиканского радио, с 2001 по 2013 г. генеральным директором Ватиканского телевизионного центра и с 2006 по 2016 г. — руководитель Зала Печати Святейшего Престола.

Кроме французского Ордена Почетного легиона, иезуит является кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и Гранд-офицером португальского Ордена Христа.

По материалам Radio Vaticana