Бывшего гангстера рукоположили в тюрьме во священники

Необычное событие произошло 27 июля 2018 года в тюрьме Аподака в мексиканском городе Монтеррей (Нуэво-Леон). 35-летнего диакона Габриэля Эверардо Суль Мехия в тюремной часовне рукоположил в священники митрополит Монтеррея, архиепископ Рохелио Кабрера Лопес.

Заместитель директора тюрьмы Мойсес Рамирес Мартинес сказал, что это событие способствует усилению работы государства по ресоциализации осужденных и восстановлению социальной структуры, пишет Vatican News.

«Как институт мы гордимся тем, что впервые именно у нас произошло это событие, знаменательное в истории мексиканского католичества, а также в исправительной системе нашей страны», — сказал чиновник. Он подчеркнул: администрация тюрьмы всегда старается, чтобы «ресоциализация происходила во всех аспектах, в частности, в духовном».

Тюрьма Аподака в Монтеррее имеет печальную репутацию, а условия пребывания осужденных считаются одними из худших в Мексике. Несколько лет назад в ходе восстания там было убито около 40 заключенных. Именно там о. Габриэль Эверардо Суль Мехия попросил преподать ему священническое рукоположение.

История обращения неопресвитера связана с этой тюрьмой. Перед поступлением в семинарию принадлежал к молодежной банде, за что и попал за решетку. «Обращение произошло благодаря осужденным, которые заботились обо мне», — вспоминает он. — Именно их поведение научило меня тому, что я сегодня называю делами милосердия, благодаря им я открыл любовь Бога». Отец Габриэль добавляет, что сейчас он хочет вернуться к друзьям из тюрьмы Аподака и разделить с ними радость своего священства.

Во время формации в семинарии о. Габриэль также имел возможность работать тюремным пастырем, где не только возрождал литургическую и духовную жизнь, но и поддерживал семьи и детей заключенных, организовывая для них спортивные и социальные мероприятия. Пока еще неизвестно, в какой из трех тюрем штата Нуэво-Леон будет служить новый священник.

Источник: Добрые католики