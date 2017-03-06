Бывают ли святые, признанные Католической Церковью при жизни?

ВОПРОС:

Бывают ли святые, признанные Католической Церковью при жизни?

ОТВЕТ:

Несомненно, в истории Церкви было немало людей, которых Народ Божий считал святыми. Некоторые из них были затем прославлены Церковью, другие – и их очень много — прожили свою жизнь и умерли в неизвестности, и никто никогда так не узнал ни об их существовании, ни об их добродетели и подвигах. Неизвестность среди людей никак не влияет на то, каким человек предстает перед Богом.

Суждение о святости того или иного подвижника никогда нельзя вынести до его смерти, — точно так же, как нельзя высказаться о вечной участи даже самого закоренелого грешника: вплоть до самого последнего мгновения жизни у него есть шанс раскаяться и обрести вечное блаженство.

Часто суждение людей бывает неверным, и это относится не только к преступникам и грешникам, но и к тем, кого почитают святыми при жизни.

Только после того, как человек пройдет весь земной путь, пройдет через все испытания вплоть до отведенного Божиим промыслом конца, можно вынести суждение о его добродетели и верности. Не случайно процесс, ведущий к прославлению того или иного подвижника, столь продолжителен: прежде чем признать, что человек может быть предложен как пример для подражания и вознесен к алтарным почестям, необходимо провести тщательное исследование его жизни.

Источник: Радио Ватикана