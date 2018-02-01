Британское издание The Telegraph составило рейтинг самых религиозных и нерелигиозных стран мира

Специально к Всемирному дню религии авторитетное британское издание The Telegraph составило интерактивную карту уровня религиозности в разных странах мира.

Как показывает карта, наиболее религиозными регионами являются Африка и Ближний Восток. От них не сильно отстают Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.

Карта составлена на основе трех опросов WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах. Каждый из опрошенных респондентов отвечал «да» или «нет» на вопрос, считает ли он себя религиозным. Потом результаты обработали и нанесли на карту.

Страны на ней окрашены в разные цвета в зависимости от того, какой процент населения является верующим. Желтым отмечены места с самым низким уровнем религиозности. А далее по возрастающей — до темно-синего.

Лидером по религиозности является Эфиопия — там верующих 99%, причем в стране много как христиан, так и мусульман. Такой же показатель у Малави, Нигерии, Шри-Ланки, Йемена.

В Сомали верующих — 98%, в Афганистане — 97%. Западная, Северная и Центральная Европа ― по большей части атеистическая.

В Европе наиболее религиозная страна — Польша (86%), высока религиозность в Италии (74%) и Греции (71%).

Вера важна для многих южноевропейских стран, религиозными людьми себя считают 74% итальянцев и 71% греков.

В топ-10 самых религиозных стран мира по версии The Telegraph входят: Эфиопия (99% считают себя религиозными), Малави (99%), Нигерия (99%), Шри-Ланка (99%), Йемен (99%), Бурунди (98%), Джибути (98%), Мавритания (98%), Сомали (98%), Афганистан (97%).

С другой стороны, в число наименее религиозных стран входят Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%), Норвегия (21%) и Чехия (23%), но Китай превосходит их всех с 7%.

В топ-10 наименее религиозных стран мира вошли: Китай (7% считают себя религиозными), Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%), Норвегия (21%), Чешская Республика (23%), Гонконг (26%), Нидерланды (26%), Израиль (30%), Соединенное Королевство (30%).

Отмечается, что на Украине этот показатель равен 73%, в России — 70%, в Латвии — 40%, Литве — 42%, а у соседней Белоруссии — 34%.



Опрос 2015 года

В опросе 2015 года приняли участие около 64 тысяч человек из 65 стран. Согласно данным исследования, две трети населения Земли считают себя верующими. Самой религиозной страной оказался Таиланд. 94% проживающих в этой стране респондентов назвали себя верующими, 1% считает себя убежденным атеистом. На второй строчке оказались Армения, Бангладеш, Грузия и Марокко (по 93%).

В пятерку наименее религиозных стран попали Нидерланды (26%), Чехия (23%), Швеция (19%), Япония (13%) и Китай (7%).

Среди европейских стран более религиозными оказались Польша (86%), Македония (82%), Украина (73%), Сербия (72%), Греция (71%), Косово (83%). При этом западноевропейские державы значительно менее религиозны: Германия (34%), Великобритания (30%), Франция (40%), Испания (37%).

В США 56% населения посчитали себя верующими, а в России ― 70%. Еще 18% наших соотечественников не считали себя религиозными, 5% назвали себя убежденным атеистами, еще 8% затруднились с ответом.

Россию по проценту религиозных людей можно сравнить также с Мексикой (68%) и Аргентиной (72%).

В целом в большинстве стран верующие составили большую часть населения, за исключением региона Австралия-Азия и Западная Европа, где их количество ― 44% и 43%.

Две трети респондентов в возрасте до 34 лет отнесли себя к верующими. В остальных возрастных группах средний процент ― 60%.

Тогда президент WIN/Gallup International Association Жан-Марка Лежера отмечал, что со столь высоким уровнем верующих людей среди молодежи, можно предположить, что количество верующих будет только расти.

Исследование вышло вслед за еще одним на эту же тему ― подготовленным Pew Research Centre. Согласно прогнозу, представленному в нем, ислам будет доминирующей мировой религией в 2100 году. Также, согласно данным Pew Research Centre, количество атеистов в 2050 г. снизится в ближайшие 35 лет во всем мире, за исключением западных стран.



Всемирный день религии

Всемирный день религии (World Religion Day) отмечается ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН.

Свою историю данный он ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия ― это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

Главная идея, лежащая в основе праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире, ― «Религия должна служить причиной для единения».

Источник: Rublev.com