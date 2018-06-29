Британские соборы возрождают традицию мистерий и костюмированных шоу

Во многих средневековых соборах в Великобритании все более популярными становятся карнавальные шествия, театрализованные представления на библейские и евангельские сюжеты и другие формы визуального искусства, которые, как казалось, давно вышли из культурного обихода. Об этом сообщает сайт Рублёв со ссылкой на The Guardian.



Возвращение Средневековья, которому рады

Британская газета называет это явление «возвращением Средневековья» (англ. medieval comeback). В авангарде этого движения — кафедральный собор Святого Альбана в Хартфордшире, где в минувшую субботу собрались тысячи паломников и туристов, чтобы отметить праздник Святого Альбана, первого британского мученика.

А на этой неделе в нефе собора Честера начнется представление знаменитых Честерских мистерий — цикла из 24 пьес, основанных на библейских текстах и охватывающих ряд библейских событий, от акта Творения до Страшного Суда. Их история восходит к XV веку. Постановка Честерских мистерий в соборе является по сути большим фестивалем: зрители смогут посещать эти представления каждый вечер на протяжении 18-ти дней.

Преподобный Джеффри Джон (Jeffrey John), настоятель собора святого Альбана, по инициативе которого во многом развернулось новое церковно-культурное движение, в комментарии для издания сказал: «Сегодня мы вернулись к очень визуальной культуре, и средневековые практики подходят для этого. И если у вас, как у многих [британских] соборов, есть сильные средневековые корни, на вас лежит обязанность изучить их и возродить это наследие».

С ним согласна настоятельница Честерского собора, преподобная Джейн Брук (Jane Brooke), которая считает, что средневековые практики работают в XXI веке именно по причине акцента на визуальных средствах выражения.

«В Средние века очень мало людей, кроме священников, знали библейскую историю, так что это была тайна, отсюда и [появились] мистерии, — приводит издание ее слова. — Теперь это путь для людей, которые сегодня не очень хорошо знают христианскую историю. Для нас очень важно, что пьесы играются в соборе, настолько, что ради них мы изменяем время богослужения».

В Средние века паломники стекались в собор Святого Альбана, стоящий на месте бывшего бенедиктинского монастыря, основанного Оффой, королем Мессии (757—796) и Восточной Англии (794—796) в 793 г. по Р. Х. Главной святыней собора были мощи мученика Альбана. Они хранились там до XVI века, до тех пор, пока в период Реформации захоронение было разобрано: в декабре 1539 года гробница мученика была разбита на кусочки, которые использовались затем для возведения стены.

Сегодня собор возродил традицию театрализованного шествия, посвященного святому Альбану, которое проходит через город, — «Паломничества святого Альбана», The Alban Pilgrimage. Во время этого своеобразного «крестного хода» участники используют огромных карнавальных кукол-марионеток высотой 12-футов (более 3,5 м).

Среди этих кукол не только сам святой Альбан, но и другие персонажи, включая римских солдат, колесничих и даже львов. В шествии принимают участие около 300 прихожан собора — детей, подростков и взрослых. Заключительную сцену, мученичество св. Альбана, по традиции представляют у западной стены собора, одном из древнейших мест христианского поклонения в Британии.



Мистерии как средство пополнения церковного бюджета

Возрождение средневековых практик, конец которым положили Реформация и распространение пуританства, поддерживают многие настоятели исторических соборов в Великобритании. Многие священнослужители видят в этом еще один способ найти источники финансирования, необходимые для поддержания древних зданий в должном состоянии.

Сообщается, что в следующем месяце на общем Синоде Церковь Англии обсудит доклад рабочей группы о финансовом управлении соборами и выйдет с предложением к правительству создать фонд для поддержки программ сохранения и восстановления исторических церковных зданий.

Многие британские соборы и города, в которых они расположены, также ищут вдохновения в традициях средневековой эпохи. Так, в соборе Линкольна, посвященном Деве Марии, возрождены католические практики, запрещенные во время Реформации, с процессиями к статуе Богородицы в ее праздничные дни.

В Кентербери на 7 июля запланировано средневековое представление, посвященное покаянному паломничеству Генриха II в 1174 году, когда он возместил ущерб за подстрекательство к убийству Томаса Бекета, архиепископа Кентерберийского. Дети и подростки, которые в это день посетят пять памятных мест в городе, получат шоколадные медальоны — копии знаков, которые вручали в Средние века паломникам, достигшим Кентербери.