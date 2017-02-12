Британка рассказала СМИ, почему уехала воевать против ИГИЛ

Британка Кимберли Тэйлор – 27-летняя девушка из английского города Блекбурна – принимает участие в штурме сирийской Ракки, одного из ключевых оплотов «Исламского государства». Вторую попытку освобождения Ракки сирийские войска и курдские ополченцы начали около двух недель назад.

Кимберли Тэйлор – первая англичанка, об участии которой в боевых действиях стало известно СМИ.

В марте прошлого года Кимберли примкнула к курдским ополченцам в Сирии. Девушка говорит, что сражается против ИГИЛ «во имя всего человечества и угнетенных людей и готова отдать жизнь в этой борьбе», сообщает газета Guardian.

Кимберли Тэйлор изучала математику в Ливерпульском университете, затем в течение 11 месяцев она училась на специальном отделении для членов курдского женского ополчения в курдской военной академии, – изучала язык, региональную политику, тактику ведения боя и вооружения.

В Сирии Тэйлор известна как Кимми или Зилан Дилмар.

«Я готова отдать за это жизнь. Дело не только в том, что боевики ИГИЛ убивают и насилуют. Речь идет о систематических психических и физических пытках в масштабах, которые мы не можем себе представить», – поясняет Тэйлор свой выбор.

Полтора года назад она узнала о трагедии семьи своей ровесницы – арабской женщины, чью деревню разгромили боевики, и которая сейчас тоже воюет в составе курдского женского ополчения в Сирии.

«Ее семья поддерживала Асада, и ее восьмилетняя сестра как-то написала на стене: «Без нашего лидера нет жизни». Она сделала это в качестве протеста против ИГИЛ. Боевики отвели ее на крышу высокого здания и переезжали ее автомобилем снова и снова, а потом сбросили со здания. После такой изуверской гибели сестры моя подруга бежала в Отряд женской самообороны», – рассказывает Кимберли об эмоциональном толчке, приведшем ее на войну.

Задача Тэйлор на передовой – записывать происходящее в виде боевых донесений и снимать бои на видео. «На самом деле большую часть времени я ничего не снимаю, а воюю вместе со всеми, когда мы отражаем атаку», – уточняет Кимберли.

На стороне курдов в Сирии воюют добровольцами и другие британцы. Несколько дней назад стало известно о гибели в бою за Ракку 20-летнего британца Райана Локка, – бойца курдского ополчения.

Источник: krynica.info