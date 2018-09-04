Братислава: «встреча на высшем уровне» епископов Центральной и Восточной Европы

В Братиславе 6 — 7 сентября 2018 года состоится очередное заседание католических епископов Центральной и Восточной Европы.

По приглашению архиепископа Братиславы митрополита Станислава Зволенского, являющегося президентом Конференции католических епископов Словакии, в заседании примут участие, в частности, пять кардиналов: Петер Эрде (архиепископ Будапешта и Эстергома; Венгрия), Доминик Дука (архиепископ Пражский, Чехия), Йосип Бозанич (архиепископ Загребский; Хорватия), Винко Пулич (архиепископ Сараевский; Босния и Герцеговина), а также председатель Совета епископских конференций Европы архиепископ Генуи Анджело Баньяско. Также на встрече будут присутствовать представители Католической Церкви Польши, Украины и Словении.

Встреча в Братиславе станет уже четвертой по счету. В октябре прошлого года руководители епископских конференций Центральной и Восточной Европы встречались в Будапеште.

Представителей большинства из этих стран объединяет «общее прошлое при коммунистическом режиме, а это значит, что на многие дела они имеют одинаковый взгляд», отметил священник Антон Зйолковски, секретарь Епископской конференции Словакии.

Он подчеркнул, что Европа должна «вспомнить свои христианские корни», а европейские институты должны «уважать автономию стран Центральной и Восточной Европы в культурных и этнических вопросах». Он заверил, что Католическая Церковь стремится «сделать свой вклад в европейскую интеграцию и уменьшение социального напряжения».

Повестка дня встречи включает четыре тематических блока. Первый из них связан с 25-летием провозглашения энциклики Папы Римского Иоанна Павла II «Veritatis Splendor», которая увидела свет в 1993 году.

Далее пойдет речь о вопросах эвтаназии и Стамбульский конвенции, которая касается предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин. А в четвертом тематическом блоке будут проведены дискуссии, посвященные вопросу религиозной свободы в Европе.

По материалам Vatican News и Седмицы.ру