«Божьи создания» в Ватиканских музеях

В Музеях Ватикана открылась фотографическая выставка итальянского мастера Леонардо Бальдини «Божьи создания»: до 3 марта посетители смогут бесплатно увидеть десять больших фотографий, которые в точности воссоздают известные шедевры священного искусства XV-XIX веков. Моделями для композиций выступили люди с ограниченными возможностями, в частности, с синдромом Дауна, и члены их семей.

Директор Музеев Ватикана Барбара Ятта в предисловии к каталогу пишет, что фотографии — «плод любви и художественного творчества многих» — выставлены рядом с копиями шедевров, а также с декорациями и фотохроникой создания.

Впервые эта уникальная экспозиция была представлена в марте 2017 года в музее Опера-ди-Санта-Мария-дель-Фиоре во Флоренции по инициативе директора музея монс. Тимоти Вердона. По словам итальянского прелата, фотовыставка «Божьи создания» напоминает нам, что «истинная красота – это красота внутренняя, а не внешняя. Более того, экспозиция помогает увидеть новыми глазами внешнюю красоту благодаря простоте, энтузиазму, духовной ценности людей, которые стали моделями для этих шедевров. Это выставка для глаз, но ещё больше — для духа».

Со своей стороны, куратор выставки и коллекции современного искусства Музеев Ватикана Миколь Форти отметила, что мы можем созерцать людей, «которых общество принимает с большим трудом; выставка говорит о том, что слабость и сила, твёрдость и нерешительность, убеждённость и сомнения — это стороны одной медали, и все мы являемся лицами одной и той же истины».

По словам монс. Тимоти Вердона, шедевры, которые мы изучали в школе и видели в учебных пособиях по искусству, живут по-новому благодаря участию непрофессиональных моделей, которых удалось собрать вместе координатору проекта Адамо Антоначчи. «Выставка позволяет по-новому оценить некоторые из величайших шедевров нашей традиции, открывая людям глаза на красоту, которая относится не только к категории внешней эстетики».

Адамо Антоначчи отметил, что «с моделями было действительно легко работать. Поначалу мы не особенно верили в успех, потому что, помимо инвалидности, они не профессионалы. Однако на съёмку одной удачной сцены у нас уходил один день, и каждый актёр прекрасно вживался в свою роль».

Адамо Антоначчи рассказал, что идея выставки родилась у него несколько лет назад, когда он читал книгу Эли Визеля «Ночь»; в особенности его поразила сцена, когда в концлагере нацисты решают убить ребенка и заставляют всех заключённых присутствовать на казни. Узники вопрошают: «Где же Бог?», и автор книги отвечает, что Он — в умирающем ребёнке. Адамо Антоначчи отметил, что «Бог являет Себя в том, что, по нашему мнению, является Его отрицанием. На протяжении многих веков считалось, что инвалидность — это отрицание присутствия Бога, однако на самом деле это – Его подлинное откровение. Поэтому мы решили связать образы Христа, Пресвятой Богородицы и святых с инвалидностью».

Монс. Тимоти Вердон подчеркнул, что «это выставка для Ватикана Папы Франциска, потому что она обращает внимание на малых мира сего. Иисус говорит, что именно в этих людях мы видим Его Самого. Мы признаём Его присутствие в страдающих, отверженных. ‘Божьи создания’ — это выставка, которая видит людей в христианской перспективе».

Фотовыставка в Музеях Ватикана воссоздала бессмертные шедевры, среди которых «Благовещение» Беато Анджелико, «Ангел-музыкант» Джованни Фьорентино, «Мария Аннунциата» Антонелло да Мессины, «Поклонение Младенцу» Герардо делле Нотти, «Благовещение» Караваджо, «Оплакивание мёртвого Христа» Андреа Мантеньи, «Лобзание Иуды» Джузеппе Монтанари (рядом с этой работой выставлена оригинальная картина, которая хранится в Музеях Ватикана).