Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта?

Руководство социальной сети Facebook вынуждено было отключить свою систему искусственного интеллекта, после того как машины начали общаться на собственном, несуществующем языке, который люди не понимали.

Система использует чат-боты, которые изначально создавались для общения с живыми людьми, но постепенно начали общаться между собой.

Сначала они общались на английском языке, но в какой-то момент начали переписываться на языке, который они сами создали в процессе развития программы.

В американских СМИ появились отрывки из «диалогов», которые вели между собой виртуальные собеседники [орфография и пунктуация сохранены].

Боб: Я могу могуЯЯ все остальное.

Элис: Шары имеют ноль для меня для меня для меня для меня для меня.

Как поясняет издание Digital Journal, системы искусственного интеллекта опираются на принцип «поощрения», то есть продолжают действия при условии, что это принесет им определенную «пользу». В определенный момент они не получили от операторов сигнал поощрения на использование английского языка, поэтому и решили создать свой собственный.

Издание Tech Times отмечает, что у роботов изначально не было ограничений в выборе языка, поэтому постепенно они и создали свой язык, на котором они могут общаться проще и быстрее, чем на английском.



«Наибольшая угроза»

Эксперты опасаются, что если боты начнут активно общаться на своем собственном языке, то постепенно станут все более самостоятельными и смогут функционировать вне контроля IT-специалистов. Тем более, что даже опытные инженеры не могут полностью отслеживать ход мыслительного процесса ботов.

Несколько дней назад об искусственном интеллекте поспорили глава Facebook Марк Цукерберг и основатель SpaceX, Tesla и PayPal Илон Маск.

Маск призвал власти США усилить регулирование систем искусственного интеллекта, предупредив, что ИИ представляет угрозу для человечества. О потенциальной угрозе со стороны искусственного интеллекта ранее говорил и британский ученый Стивен Хокинг.

Выступая на саммите Национальной ассоциации губернаторов Соединенных Штатов, Маск назвал искусственный интеллект «наибольшей угрозой, с которой сталкивается цивилизация». По его словам, если вовремя не вмешаться в процесс развития этих систем, то будет слишком поздно.

«Я продолжаю бить тревогу, но пока люди сами не увидят роботов, которые ходят по улицам и убивают людей, они не узнают, как реагировать [на искусственный интеллект]», — сказал он.

Заявления Маска вызвали раздражение у основателя Facebook Марка Цукерберга, который назвал их «довольно безответственными».

«В ближайшие пять или десять лет искусственный интеллект будет делать жизнь только лучше», — парировал Цукерберг.



Перевод с искусственного

Осенью прошлого года стало известно, что интернет-поисковик Google создал свою систему искусственного интеллекта для усовершенствования работы онлайн-переводчика Google Translate.

Новая система позволяет переводить всю фразу целиком, тогда как ранее переводчик разбивал все предложения на отдельные слова и фразы, что снижало качество перевода.

Для того, чтобы перевести все предложение целиком, новая система Google изобрела свой собственный язык, который позволяет ей быстрее и точнее ориентироваться между двумя языками, с которых или на которые ей предстоит сделать перевод.

Эксперты уже предупреждают о том, что по мере стремительного развития онлайн-сервисов для перевода труд живых переводчиков может быть все менее и менее востребован.

Однако пока эти системы выдают качественные результаты в основном для небольших и несложных текстов.

Источник: ВВС