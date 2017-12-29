Борьба с детским трудом в центре акции немецких колядовщиков

29 декабря в городе Трире более 2.600 юных колядовщков («Sternsinger») из немецкой Миссионерской детской ассоциации примут участие в официальной инаугурации своей 60-й ежегодной акции, которая в 2018 году пройдёт под девизом «Нести благословение и быть благословением. Вместе против детского труда в Индии и во всём мире».

Колядовщики в костюмах волхвов будут стучаться в двери немецких домов. Вместе с ними около 300.000 детей из католических приходов Германии принесут благословение семьям «C+M+B» («Christus mansionem benedicat» — «Христос благословляет дома»»), собирая пожертвования для своих сверстников, которые страдают по всему миру.

По словам президента Папских миссионерских обществ архиепископа Джампьетро Даль Тозо, «акция колядовщиков предлагает нечто интересное и важное для всей Церкви. Молодые певцы следуют за звездой, а тот, кто за ней следует, находит Иисуса, Который, став человеком, поделился Своей жизнью с людьми. В центре рождественской акции — знаменательное желание делиться с другими. Мы все благодарны юным колядовщикам, которые, делясь земными благами, указывают нам на Того, Кто делится с нами Своей жизнью», — подчеркнул ватиканский архиепископ.

Борьба со злоупотреблениями детьми находится в центре ежегодной инициативы Немецкой миссионерской детской ассоциации и Немецкого католического союза молодёжи. На этот раз в центре кампании — Индия, страна с самым высоким в мире числом малолетних работников. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), 168 миллионов детей и подростков во всём мире в возрасте от 5 до 17 лет работают по несколько часов в сутки: это 11 процентов мирового детского населения. Среди них около 85 миллионов детей и подростков подвергаются трудовой эксплуатации.

По словам президента немецкой Миссионерской детской ассоциации монс. Клауса Кремера, «чтобы избавить детей от злоупотреблений, нужны альтернативы, и мы их видим в предоставлении доступа к образованию. Лишь в том случае, если детей будут поддерживать в их человеческом, духовном и культурном развитии, они смогут впоследствии вести независимую и автономную жизнь. Мы вместе с нашими местными партнёрами стараемся способствовать этому с помощью 977 образовательных программ по всему миру. Многие дети, которые работают, чтобы помочь своей семье, не имеют возможности посещать школу. Наш самый высокий приоритет — разорвать этот порочный круг», — заявил президент миссионерской ассоциации.

Ежегодный сбор пожертвований юных немецких колядовщиков, проходящий с 1959 года, является самой крупной в мире акцией солидарности со стороны детей, которые хотят помочь нуждающимся сверстникам. С тех пор было собрано более одного миллиарда евро, и благодаря этим средствам было реализовано более 71.700 проектов для детей в Африке, Латинской Америке, Азии, Океании и в Восточной Европе.

Ежегодная рождественская акция проходит в основном в немецкоязычных регионах и странах Европы, таких как Австрия, Швейцария, итальянский Южный Тироль, Словения, Венгрия и Словакия, объединённых в одну европейскую сеть. 1 января 2018 года группа детей-колядовщиков из этих стран примет участие в праздничной Мессе с Папой Франциском в базилике Святого Петра.

С 4 декабря 2015 года традиционная миссионерская инициатива немецких колядовщиков «Starsinger» является частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Источник: Радио Ватикана