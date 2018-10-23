Большинство церковных иерархов США поддерживают Трампа, а среди противников его деятельности преобладают молодые священники

По данным нового опроса, проведенного социологической службой LifeWay Research, большинство церковных иерархов США поддерживают Трампа, при высокой доле колеблющихся, а среди противников президента преобладают более молодые священники, сообщает Седмица.ру со ссылкой на christiantoday.

Оказалось, что около 50 процентов высших церковных иерархов США одобряют деятельность Трампа на посту президента, и лишь 25 процентов категорически не одобряют его работу. «За два года конкретных действий администрации президента и заявлений, звучащих из Белого дома, большинство иерархов сформировали свои позиции в отношении позитивных и негативных результатов его деятельности, – говорит Скотт Макконнел, директор социологической службы LifeWay Research. – На просьбу оценить результаты работы президента без нейтральной оценки, большинство священников дают положительную оценку».

Порядка 20 процентов опрошенных иерархов заявили, что колеблются в оценке деятельности президента, а некоторые просто отказались от участия в опросе на эту тему. «Всё же в сравнении с данными подобного опроса на середину срока правления президента Барака Обамы, колеблется в оценке президентской деятельности уже вдвое больше высших иерархов» – отметил Макконнел. Сотрудники службы LifeWay сравнили данные нынешнего опроса с данными за 2010 год, когда лишь 30 процентов высших сановников Церквей США одобряли деятельность президента Обамы в середине срока его службы, 61 процент не одобряли, и лишь 9 процентов колебались в оценке его деятельности. «В наше время нельзя пожаловаться на нехватку информации о том, что и как делает президент Трамп, – отмечает Макконнел. – Поэтому такая высокая доля священников, колеблющихся в своей оценке его правления, говорит, скорее всего об их нежелании однозначно примкнуть к одной из двух непримиримых политических сил, которые ныне борются в американской политике».

Эта неуверенность высших иерархов в выборе позиции в отношении президента Трампа, по наблюдению аналитиков социологической службы, прослеживается еще со времен его президентских выборов. Тогда, по данным опроса, проведенного службой LifeWay Research в канун выборов 26 ноября 2016 года, 52 процента иерархов признались в симпатиях к Республиканской партии, и только 18 процентов – к Демократической партии. При этом лишь 32 процента твердо заявили, что намерены голосовать за Трампа, 40 процентов не определились по этому вопросу, а 19 процентов планировали голосовать за Хиллари Клинтон.

Служба LifeWay Research провела анализ данных опроса также по расовым, возрастным, конфессиональным и половым факторам. Если брать данные опроса высших иерархов афроамериканских Церквей США, то среди них преобладают резко негативные оценки деятельности Трампа на посту президента – а именно 85 процентов не одобряют результаты его работы, и только 4 процента одобряют. Среди белокожих высших служителей Церквей 54 процента одобряют его работу, а среди священников других этнических групп эта поддержка несколько ниже – 47 процентов. «По данным опроса 2016 года, лишь шесть процентов афроамериканских иерархов поддерживали Республиканскую партию, – отмечает Макконнел, – и ничто в деятельности президента Трампа за прошедшие два года его службы на этом посту не способствовало привлечению их поддержки, а потому она так и не поднялась выше этого уровня».

Если разбить данные опроса по возрастному признаку, то относительно молодые иерархи проявляют больше скептицизма в оценке работы нынешнего президента, чем пожилые епископы. Так, среди священников возрастной группы 18-44 лет одобряет деятельность президента лишь 41% участников опроса, а в возрастной группе старше 45 лет уровень одобрения возрастает до 56%.

Аналитики службы LifeWay Research рассмотрели полученные данные и по конфессиональному признаку. Так, иерархи пятидесятнических и баптистских Церквей оказывают наибольшую поддержку нынешнему президенту – на уровне 86 и 68 процентов соответственно. Среди иерархов Евангельских Церквей и Католической Церкви деятельность Трампа одобряют 63 и 41 процентов. А наименее склонны одобрять деятельность президента Трампа лидеры пресвитерианских реформированных и методистских Церквей – среди них его работу оценивают положительно лишь 28 и 25 процентов.

Если выстроить данные опроса по гендерному признаку, то священники мужского пола намного более благосклонны к деятельности нынешнего президента, чем протестантское «женское духовенство» – в этих группах священнослужителей его поддерживают 56 и 30 процентов.