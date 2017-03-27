Большинство россиян выступают за планирование семьи и не хотят вмешательства государства в эту сферу — опрос

Большинство россиян считают, что планирование детей в семье должно быть осознанным и реализовываться с помощью контрацепции. Такого мнения придерживаются 78 процентов опрошенных. Исследование провел «Левада-Центр», передает «Интерфакс».

В то же время 13% уверены, что следует родить и вырастить столько детей, сколько получится, не прибегая к контрацепции и абортам.

Более половины респондентов (59%) выступают против вмешательства государства в такую частную сферу жизни граждан, как планирование семьи и аборты (в 2015 году — 66%). Между тем 27% считают, что государству следует предпринимать меры по предотвращению абортов.

Затруднились ответить 10% участников опроса, проведенного 2-6 марта среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Более половины респондентов поддерживают право женщины принимать решение об аборте самостоятельно (51%). Среди женщин такую точку зрения поддерживают 60%, среди мужчин — 40%.

Каждый четвертый (26%) поддерживают распространение контрацептивов через покрытие их стоимости из системы ОМС, а каждый пятый (21%) выступает за пропаганду сексуального воздержания до брака.

Почти треть уверена, что государству нужно принимать меры по предотвращению абортов. Отмечается, что наибольшую поддержку найдут меры просветительского и экономического характера — увеличение пособий по уходу за ребенком до уровня прожиточного минимума и разработка программ сексуального просвещения. Кроме того, каждый пятый выступает за пропаганду сексуального воздержания до брака.

Также в числе мер, которые могут помочь добиться предотвращения абортов, 7% опрошенных назвали запрет абортов, сделанных не по медицинским показаниям. За полный запрет абортов и введение уголовного наказания за их выполнение выступают 2% и 3% соответственно.

В том, что аборт — это серьезное медицинское вмешательство, которое может иметь длительные серьезные последствия для здоровья, уверены 77% россиян (с этим согласны 82% женщин и 70% мужчин). Противоположного мнения придерживаются 9%, столько же (9%) затрудняются ответить.

Среди причин, которые являются веским основанием для прерывания беременности, две трети (66%) россиян указали угрозу жизни матери (69% женщин и 62% мужчин). Еще 43% признают аборт возможным, если беременность стала результатом изнасилования (47% женщин и 38% мужчин). Материальная неустроенность занимает третье место в этом списке (39%).

Возраст беременной женщины считают веской причиной для аборта 27% респондентов. 24% считают, что аборт возможен, если у женщины уже есть дети и она не хочет заводить новых, а 22% — что для прерывания беременности достаточно простого желания женщины не иметь детей вообще.

Ответственность за предохранение от нежелательной беременности, по мнению 74% россиян, лежит на обоих партнерах (76% женщин и 70% мужчин). В том, что заботиться о предохранении, в первую очередь, должна женщина, уверены 13%, в том, что мужчина — 8%.

Как показал опрос, о способах контрацепции большинство россиян узнали от друзей/знакомых (39%), из книг по медицинской тематике (18%) или «на собственном опыте» (19%). Почерпнули информацию из СМИ 14% респондентов, из Интернета — 11%, от родителей/родственников — 13%, от врача — 10%, от своего партнера — 7%.