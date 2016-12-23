Большинство россиян, относящих себя к православным верующим, толкуют догмат о Святой Троице как католики

Во время всероссийского репрезентативного опроса две трети православных россиян (69%) ответили, что Святой Дух, по их мнению, исходит не только от Отца, но и от Сына. Такой взгляд соответствует католической, а не православной традиции.

В православии считается, что Святой Дух исходит только от Отца, но такой ответ дали лишь 10% опрошенных.

При этом 3% участников опроса сказали, что неверны оба варианта, и еще 18% затруднились с ответом.

«Нашей рабочей гипотезой было то, что большинство опрошенных выберет вариант «затрудняюсь ответить». Но это оказалось неверным. С тем, что „Святой Дух исходит от Отца и от Сына также (Filioque)“, согласилось 69% православных россиян. Хочется помолчать и осознать этот факт во всей его полноте», — написали авторы публикации.

При этом 62% православных считают, что они имеют представление о различиях между христианскими конфессиями. Каждый восьмой из числа православных россиян «готов причащаться вместе с католиками». В этой группе больше женщин, они чаще занимаются волонтерской работой, «догматический сканер» выявил среди них близость к протестантизму.

Опрос проводил фонд «Общественное мнение» (одна из трех крупных российских социологических организаций) по запросу исследовательской службы «Среда». Респонденты были опрошены летом 2016 года, но результаты опубликовали только в декабре — в альманахе «Лодка». Сколько человек были опрошены, в публикации не уточняется.