Более половины приходов в Польше имеют свой собственный веб-сайт

В Польше насчитывается более 10 000 католических приходов, и более половины из них — 55 процентов — имеет свой собственный сайт в Интернете. Еще у 6 процентов приходов такой веб-сайт появится в нынешнем году.

Комментируя эти данные, свящ. Юзеф Клоч, профессор Варшавского университета им. кардинала Стефана Вышинского, подчеркнул, что число аккаунтов приходов в социальных сетях также растет.

«Стоит заботиться о том, чтобы они были «живыми», и это также большая задача для мирян. Не всё должен делать лишь один священник. Причем, я даже полагаю, что именно в этом вопросе миряне как раз должны и могут иметь свой голос в Церкви через такие веб-сайты или социальные сети», — сказал о. Юзеф Клоч.

Только за прошлый год собственным профилем в социальных сетях обзавелись 17 процентов польских католических приходов.

По материалам Радио Ватикана