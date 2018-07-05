Более 2,6 тыс. католиков шли из разных уголков Белоруссии к иконе Божией Матери

1-2 июля 2018 г. в местечке Будслав (Республика Беларусь) прошел ежегодный масштабный фэст католиков. К иконе Божией Матери Будславской верующие традиционно шли в составе пеших паломничеств из разных уголков страны и даже из-за рубежа, в том числе из Преображенской епархии в Новосибирске.

Всего в белорусский Будслав прибыли пешком более 2,6 тыс. пилигримов — молодежи, пенсионеров, семей с детьми, священников и монахинь. Под дождем и солнцем, в холод и жару с мозолями на ногах они шли с радостью, песнями и молитвами, чтобы принести свои просьбы и благодарения к Пресвятой Деве Марии. По вечерам молодежь устраивала концерты прославления Бога.

Много дней испытаний и огромной радости, гора трудностей и море эмоций… В одной из песен, которую поют в дороге пилигримы, говорится о том, как многие люди думают, что у паломников «не все в порядке с головой». Но в этой же песне есть ответ, зачем паломники идут на такие жертвы: их зовет на встречу Божия любовь, которая утешает, заряжает, оздоровляет, оживляет, творит чудеса и возносит душу ввысь…

А самым многочисленным и долгим было паломничество Пинской католической епархии «Брест — Барановичи — Будслав». За 16 дней пилигримы прошли 537 километров!



Портал Katolik.life, также присоединившийся к нынешнему паломничеству, опубликовал любопытный фотоотчет об этом событии: