Богородичное святилище в Ирландии ожидает Папу Франциска

14 августа в Ирландии началось ежегодное девятидневное моление, посвящённое Пресвятой Богородице Нокской.

Темой молитвенного бдения в этом году стала «Вера и семья», в связи с Всемирной встречей семей в Дублине. 26 августа, в ходе апостольской поездки в Ирландию, Папа Франциск посетит богородичное святилище Нока.

Уже полтора столетия миллионы ирландцев совершают паломничество в эту небольшую деревню на северо-западе острова, на возвышенностях графства Мейо. Эти места также связаны с покровителем Ирландии святым Патриком.

21 августа 1879 года в деревне под проливным дождём пятнадцать человек — от 6 до 75 лет — стали свидетелями явления Богородицы над скромной приходской церковью. Рядом с ней, и это уникально в богородичных явлениях, они также увидели две другие фигуры, которые, по их мнению, являлись святым Иосифом и Иоанном Евангелистом. Провидцы молились под дождём в течение двух часов, не промокнув, а три фигуры молчали, а затем исчезли.

Через несколько недель после удивительного события, потрясшего всю Ирландию, церковные власти назначили комиссию, которая признала свидетельства «заслуживающими доверия». Это начало необыкновенной истории Нокского святилища, к которой визит Папы Франциска добавит ещё одну важную главу. В 1979 году здесь молился святой Иоанн Павел II, его приветствовали почти полмиллиона человек.

Через короткое время после явлений Нок стал местом паломничества для ирландцев: каждый год туда отправляется более полутора миллиона верующих. С этим святилищем связаны также отдельные события современной ирландской истории: в августе 1940 года 50.000 ирландцев приняли участие в паломничестве за мир во всём мире и в Ирландии. В 1954 году по случаю Года Пресвятой Богородицы, провозглашённого Пием XII, более миллиона паломников отправились в Нок, где по воле Папы Пачелли статуя Матери Христа была увенчана короной.

Спустя сто лет после чудесных явлений рядом с церковью было построено большое святилище. Первый камень был благословлен в 1973 году будущим святым Павлом VI, и инаугурация состоялась шесть лет спустя, 18 июля 1979 года. Символично, что здание опирается на 32 колонны, представляющих собой 32 ирландских графства.

В дополнение к центральной структуре в здании имеется ещё пять часовен, посвященных Богородице Нокской, святому Иосифу, святому Иоанну Евангелисту, Святейшему Сердцу Иисуса и святому Колумбану. Развитие Нока как богородичного сердца Ирландии связано прежде всего с монс. Джеймсом Хораном, который служил здесь приходским священником с 1967 по 1986 год. Ему, известному как «Строитель Нока», мы обязаны не только возведением современного святилища, но и тем, что он добился строительства в Ноке международного аэропорта.

30 сентября 1979 года, во время паломничества в святилище Нока, Папа Иоанн Павел II говорил верующим:

«Каждый раз, когда паломник приходит в это место, которое когда-то было тёмной заболоченной деревушкой в графстве Мейо, каждый раз, когда мужчина, женщина или ребенок встречаются в старой церкви явления или в новом храме Марии Царицы Ирландии, — они делают это ради обновления своей веры в спасение, которое приходит через Иисуса, превратившего всех нас в сынов Божьих и наследников Царства Небесного».

Дети Ирландии, эмигрировавшие во все уголки мира, бережно хранят и почитают образ «Холма Марии», который заботливо взирает на ирландцев, где бы они ни находились.

Источник: Vatican News