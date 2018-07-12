«Бог здесь больше не живет?» Святейший Престол инициировал дискуссию о судьбе закрытых храмов

Во вторник 10 июля в Ватикане представили программу международной конференции, на которой обсудят судьбу закрытых храмов — проблему, которая особенно остро стоит в Западной Европе.

С этой целью Папский совет по культуре совместно с итальянской епископской конференцией и Папским Григорианским Университетом организует двухдневную международную конференцию, участники которой соберутся в Риме 29-30 ноября 2018 года, чтобы рассмотреть феномен возрастающего количества церквей, которые больше не используются.

С задачами конференции под названием: «Бог здесь больше не живет? Работа с местами культа и комплексное управление наследием Церкви» прессу познакомили председатель Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази и новый префект Управления имуществом Святейшего Престола епископ Нунцио Галантино.

По словам организаторов, участники форума займутся поиском решения серьезной и актуальной, особенно для Европы, проблемы закрытия храмов и их нового назначения. Они попытаются ответить на вопрос о лучшем управлении церковным культурным наследием, которое является важным аспектом пастырской деятельности епархий.

Проблема закрытия храмов особенно остро стоит в Западной Европе. Так, например, во Франции, в епархии Рексема, по данным французской католической газеты «La Croix», планируют закрыть 22 из 62 действующих храмов. Также, по данным газеты «Wall Street Journal», в Германии за последнее десятилетие было закрыто 515 культовых зданий. Не лучше обстоят дела в Нидерландах, к 2020 году здесь будет выведено из эксплуатации треть церквей.

По материалам Vatican News и Catholic.by