Блаженный Терезио Оливелли — католик-мирянин, замученный в нацистском концлагере

В субботу, 3 февраля 2018 г., кардинал Анджело Амато, префект Конгрегации по канонизации святых, возглавил в итальянском городе Виджевано беатификационные торжества, во время которых провозгласил блаженным Католической Церкви мученика Терезио Оливелли, итальянского мирянина, убитого из ненависти к вере 17 января 1945 г. в нацистском концлагере.

Из-за сопротивления нацистской идеологии и стремления к защите ценностей христианского гуманизма Терезио Олвелли был арестован и прошел через несколько концлагерей, где явил пример милосердной любви к ближнему. Умер от перенесенных в лагере пыток на тридцатом году жизни.

Иисус Христос называл апостолов Иакова и Иоанна «сынами грома» из-за их ревностного, пламенного характера. Эти апостолы стали, в свою очередь, совершенным примером для Терезио Оливелли, родившегося 7 января 1916 в местности Белладжио в провинции Комо на севере Италии. Он часто шутил, что крестился в церкви святого Иакова, а потому также должен был быть «сыном грома». И был таким во всем, чем занимался: в учении, труде, волонтерстве, вплоть до решения вступить в армию, потому что не смог мириться с тем, что под мобилизацию подпадают только самые бедные.

В начале он симпатизировал идеям фашизма, пока не понял, что эта система не могла построить общество, следующее Евангелию, общество, о котором он мечтал. Чтобы укрепить свою веру, поступил в «Католическое действие», а участвуя в деятельности Общества святого Винкентия, стяжал образ жизни, отличавшийся великодушием.

Как офицер альпийских стрелков, Терезио Оливелли участвовал в «советской компании» в годы Второй мировой войны, где оказывал духовную поддержку умирающим от ран солдатам и распространял среди собратьев ценности милосердия, прощения, свободы и справедливости, прочно укоренившиеся в его христианской вере.

Вернувшись в Италию, он окончательно и решительно отмежевался от фашистского режима и всеми силами противодействовал фашистской идеологии. В период нацистской оккупации в ряды «Ломбардского католического сопротивления», в котором, однако, выполнял не боевые, но формационные задачи, заботясь о распространении нравственных ценностей, пронизанных христианской любовью. Средством для этого стал подпольный журнал «Повстанец», который он редактировал. В журнале освещалась программа строительства «цивилизации христианской любви», которая противопоставлялась идеям ненависти, пропагандируемым нацистами. Как следствие, 27 апреля 1944 г. Оливелли был арестован.

После нескольких этапов Терезио Оливелли оказался в концлагере Герсбрук в Баварии. Там он, в частности, поддерживал находившегося в заключении Одоардо Фокерини, также впоследствии причтенного к лику блаженных Католической Церкви. Вследствие постоянных побоев, получаемых за проповедь христианских ценностей, к концу декабря 1944 г. юноша был весь покрыт ранами и совершенно изможден. В последний день своей жизни он прикрыл собой от избиения молодого заключенного с Украины и от полученных тогда побоев уже не смог восстановиться. Через две недели, 17 января 1945 г., его сердце перестало биться.

«Терезио Оливелли, как и блаженный Одоардо Фокерини, блаженный Пьерджорджо Фрассати и многие другие, показывает, что не только священники и монашествующие являются святыми. Крещение — это двери, которые вводят нас в Божью жизнь, к безграничным любви и милосердию», — сказал кардинал Анджело Амато в интервью «Vatican News» накануне беатификации Терезио Оливелли.

Иерарх особо отметил проявление христианской любви Оливелли, явившейся истинным плодом его веры:

«Во время войны на русском фронте, или во время заключения в концлагерях, поражала подлинность его веры — простой, убежденной и проявляемой не только в словах, но, прежде всего, в делах: он подбадривал, поддерживал, утешал. Молился и поощрял молиться. Во время мучительного отступления из России солдаты находили у него понимание и религиозное ободрение. Трудности не поколебали, но наоборот, укрепили дух его веры. Он любил Бога, Церковь и Папу, любил других людей той евангельской любовью, которой нас научил Иисус: любить ближнего как самого себя. Милосердная любовь была основой его жизни. Он имел безграничное сердце, наделенное бесподобными добротой и великодушием. Те, кто пережили концлагеря, говорят, что законом лагеря было, что каждый думает сам за себя. Только Терезио, как утверждает один свидетель, был стопроцентным альтруистом».

По материалам Radio Vaticana