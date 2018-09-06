Блаженная Анна Колесарова, мученица целомудрия

Перед смертью Анна произнесла: Анна произнесла «Иисус, Мария, Иосиф, вверяю вам мою душу».

В прошлое воскресенье, обращаясь к верным перед полуденной молитвой «Ангел Господень», Папа Франциск сообщил о причислении к лику блаженных словацкой мученицы Анны Колесаровой.

Постулатор процесса прославления этой подвижницы Марек Ондрей рассказывает о ней на страницах газеты «Оссерваторе Романо».

Девушка родилась 14 июля 1928 года в восточнословацком селении Высока-над-Угом. Она была крещена на следующий день после рождения; в 1938 году приняла Первое Причастие и Таинство Миропомазания. Анна получила солидное христианское воспитание не только в семье, но и в приходе и в школе. Она была активной прихожанкой и регулярно приступала к Таинствам. В 1942 году в возрасте чуть более пятидесяти лет умерла ее мать, и на плечи девушки легли хозяйственные заботы. Анна жила вместе с отцом и старшим братом.

«Война со всеми ее жестокостями резко изменила образ жизни девушки», — пишет постулатор процесса прославления Анны Колесаровой. Девушка, которой было тогда шестнадцать, была убита из ружья в среду вечером 22 ноября 1944 года на глазах у отца, в родительском доме.

В тот вечер, — читаем в биографии мученицы, — вместе с семьей и соседями она спряталась в погребе под кухней их жилища, чтобы укрыться от проходивших в тех местах сражений. Но советский солдат обнаружил их укрытие. Отец попросил дочь приготовить солдату поесть, но он начал приставать к девушке. Увидев ее сопротивление и решительность, с какой она защищала свою чистоту, солдат сначала велел ей попрощаться с отцом и братом и затем сделал два смертельных выстрела – после того, как Анна произнесла «Иисус, Мария, Иосиф, вверяю вам мою душу».

Анна была погребена через неделю, и отпевавший ее священник подчеркнул, что девушка умерла в состоянии Божьей благодати, а незадолго до смерти она исповедовалась и причастилась. В приходской книге он указал причину смерти: ʺHostia sanctae castitatisʺ, ʺЖертва священной чистотыʺ.

«Анна Колесарова – одна из молодых девушек, защищавших девственность вплоть до мученичества. Ее история еще раз подтверждает ценность целомудрия как жизненного идеала. Для наших современников и прежде всего для молодежи, — подчеркивает постулатор процесса канонизации, — Анна предстает как пример, дабы они раскрыли красоту истинной любви и ценность добродетели чистоты в своей жизни».

Источник: Vatican News