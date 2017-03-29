«Бизнес без опоры на христианские ценности не имеет перспектив». Митр. Кондрусевич завершил визит в США

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич с 20 по 25 марта 2017 г. вместе с группой специалистов из минской школы бизнеса посещал США по приглашению фонда Urbi et Orbi («Городу и миру»), одна из прерогативы которого – поддержка диалога между католиками и православными.

Темой конференций и дискуссий в ходе встречи была база для белорусской бизнес-элиты, которая строит свою деятельность на принципах христианской этики.

«Практика повседневной жизни и ведения бизнеса показывает, что без фундамента нравственных ценностей он не имеет перспективы», – подчеркнул митрополит Кондрусевич.

20 марта митрополит Кондрусевич возглавил Святую Мессу для сотрудников Конференции епископов в США в часовне американского епископата, поблагодарив в проповеди американских католиков за молитву о свободе вероисповедания в СССР во времена гонений за веру, когда ежедневно в американских церквях после Мессы читалась специальная молитва.

«Это был знак солидарности с нами в трудные годы гонений. Тогда мы не могли публично верить и молиться, но в наших просьбах это делали американские католики», – подчеркнул архиепископ Кондрусевич.

В столице США белорусская делегация встретилась с архиепископом Вашингтона кардиналом Дональдом Вюрлом, руководством Бюро помощи Церкви в Центральной и Восточной Европе при Конференции епископов в США, а также ректором и руководством Католического университета Америки. В Нью-Йорке – с кардиналом Тимоти Доланом и представителями Католической благотворительной организацией для Востока (CNEWA).

В Католическом университете Америки архиепископ Кондрусевич прочел лекцию о Католической Церкви в странах бывшего Советского Союза.

25 марта в нью-йоркской кафедральном соборе святого Патрика митрополит Кондрусевич принял участие в Великопостной встрече архиепископа Нью-Йорка кардинала Тимоти Долана с членами организации Святого Гроба Господня и Мальтийского ордена, выступив перед ними с речью.

Источники: catholic.by и krynica.info