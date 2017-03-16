Без Божьей благодати мы не способны любить по-настоящему. Общая аудиенция 15 марта

Высшее призвание человека – любить Бога и ближнего, но всегда есть риск, что наша любовь будет лицемерной, как в «мыльной опере». Папа Франциск размышлял об этом на общей аудиенции 15 марта. Святейший Отец сослался на Послание апостола Павла к Римлянам (12,9-13) и напомнил: «утешаться надеждою» означает быть уверенными, что никакие падения не отлучат нас от любви Божьей.

Итак, лицемерие может проникнуть и в нашу любовь. Папа привел в пример показную благотворительность ради самоудовлетворения или для того, чтобы найти применение своим способностям. Существует немало проявлений корыстной любви, констатировал Папа. За этим лицемерием стоит идея, будто мы любим потому, что мы добрые, а любовь порождается нашим собственным сердцем:

«Между тем, любовь – это прежде всего благодать и дар. Умение любить – дар Божий, и о нем нужно просить. Бог же даст его охотно, если мы попросим. Любовь – это благодать: через нее мы проявляем не то, чем мы являемся, но то, что Господь нам дает, а мы свободно принимаем. Она не может проявиться во встрече с другими, если сначала ее не породит встреча с кротким и милосердным ликом Иисуса».

Святой апостол Павел призывает признать себя грешниками, но вместе с тем провозглашает надежду: у нас есть возможность стать орудием Божьей любви, если мы позволим воскресшему Христу обновить наше сердце:

«Воскресший Христос живет посреди нас, живет с нами, и Он способен исцелить наше сердце. Он сделает это, если мы попросим. Именно Он позволяет нам испытать — в нашей малости и бедности — сострадание Отца и прославлять чудеса Его любви. Тогда мы понимаем: то, что мы можем в нашей жизни сделать для братьев, — не что иное, как ответ на деяния Бога для нас в прошлом и в настоящем».

Сам Бог, находя Себе обитель в нашем сердце, продолжает служить тем, кого мы встречаем на своем пути, особенно самым нуждающимся. Когда мы по-настоящему исполняем заповедь любви, это происходит по Божьей благодати. Сами мы своими силами не способны любить по-настоящему, но всегда нуждаемся в том, чтобы Господь обновлял этот дар в нашем сердце. Тогда мы учимся ценить даже незначительные вещи, учимся любить других, как любит Бог, то есть желая им добра, желая их освящения и дружбы с Богом. Это и есть «нежное братолюбие», о котором пишет апостол Павел.

«В этом заключается секрет того, чтобы, по словам апостола Павла, ´утешаться надеждою´. Мы утешаемся надеждою потому, что знаем: в любой ситуации, даже самой неблагоприятной, даже посреди наших неудач, любовь Бога нас не оставляет».

В конце аудиенции Папа Франциск обратился с особым приветствием к паломникам, говорящим на арабском языке: из Сирии, Ливана и других стран Ближнего Востока. Папа сказал, что «лицемерная любовь страшнее ненависти», потому что она маскирует эгоизм. Затем Святейший Отец призвал поститься, воздерживаясь не только от еды, но и от дурных привычек.

Источник: Радио Ватикана