Бернини: гений, который любил театральные эффекты

У Папы Александра VII были ясные представления о портике, который должен был окружить площадь Святого Петра. По его словам, в итоге должно было получиться колоссальное сооружение, принимающее под свои своды христиан, а также «еретиков, дабы объединить их с истинной Церковью, и неверных, чтобы просветить их об истинной вере».

Папа Римский Александр VII хотел, чтобы ватиканская колоннада представляла собой крытый путь, который соединял бы базилику с городом; ему хотелось иметь соответствующую сценическую площадку для больших публичных церемоний, таких как благословение «Граду и миру» или процессия в праздник «Corpus Domini». Он хотел, чтобы площадь, до той поры неопределённая по своим целям, стала амфитеатром Вселенской Церкви, где собирались бы толпы верующих и осознавали себя самой настоящей ойкуменой.

Джан Лоренцо Бернини воплотил эту потрясающую идею Матери-Церкви, обнимающей своих детей, в знаменитом на весь мир огромном театре колоннады, который является самой впечатляющей и внушительной сценографией римского барокко.

Долго обсуждалась форма, которую следовало придать портику. Сам Бернини рассматривал иные варианты, чем предлагал Папа. Для зодчего была очень соблазнительной идея трапециевидного плана на модели расположения, которую Микеланджело более ста лет назад использовал для площади перед римским Капитолием. В конце концов, по одному из тех счастливых совпадений между волей заказчика и гением архитектора, которые иногда происходят в истории архитектуры, в обход даже самых авторитетных мнений техников и отчётов строительных комиссий, Бернини и Папа сошлись непосредственно на решении, итог которого сегодня у нас перед глазами.

Согласно этому решению два колоннадных полукружия должны были иметь внутри по три полосы для передвижения в них людей и повозок. В плане портик должен был принять форму не идеального круга (который мог производить впечатление чрезмерной правильности и, следовательно, монотонности), но эллипса. Предполагаемым фокусом всей структуры должен был стать гигантский обелиск, который архитектор Фонтана в 1586 году разместил в центре ватиканской площади. Непрерывный ряд статуй больше человеческого роста должен был увенчать верхнюю часть двух полукружий. Скорость исполнения была удивительной.

Несмотря на экономические трудности, несмотря на то, что Бернини на вершине своей международной карьеры был обременён обязательствами, связанными с заказами Людовика XIV, в 1667 году — через десять лет после утверждения проекта — два полукруга колоннады и центральные сводчатые дорожки были завершены. В 1673 году было создано и установлено на вершине колоннады более половины скульптур. Это сто сорок скульптур в полный рост, которые на протяжении более трёх веков венчают площадь, наблюдая за собранием верующих, ведя диалог с небом и облаками Рима. Светлый травертин, из которого они сделаны, меняет цвет в зависимости от времени дня и сезона. Это образы святых мужчин и женщин, дев, исповедников, учителей Церкви, основателей орденов.

В том, как расставлены статуи, нет никакого точного иконографического порядка. Они являются небесным воинством Католической Церкви, представляют триумфальное христианство, которое участвует в радости и вере людей, когда Папа Римский созывает их на площадь, посвящённую князю апостолов. Джан Лоренцо Бернини интересовал общий эффект. Ему важен был эффект театра наивысшей символической ценности и необычайной эмоциональной причастности, которую эта армия святых пробуждала и до сих пор пробуждает у множества верующих. Поэтому он почти не занимался изваянием скульптур (из ста сорока ему принадлежит лишь несколько), а пригласил группу скульпторов и поручил им реализацию этого проекта. Позже, в 1702 году, в понтификат Папы Климента XI Альбани, Лоренцо Оттони и Жан Баптист Теодон занимались статуями, которые парами располагаются над пилястрами. Таким образом, портики собора Святого Петра представляют собой грандиозную работу, состоящую из многочисленных колонн, плинтов, антаблементов, гербов, статуй, созданных и установленных под верным руководством Джан Лоренцо Бернини и его помощников.

На строительной площадке царило два критерия: быстрое исполнение и максимальное сокращение стоимости. Первая цель была, как мы видели, полностью достигнута. Вторая тоже, хотя и с некоторыми негативными последствиями; достаточно упомянуть о не всегда превосходном качестве использованного травертина.

От площади Сан-Пьетро начинается то, что можно назвать «путём славы», — самый необыкновенный религиозный апофеоз, который никогда до этого не воплощался в архитектуре, целиком задуманный и исполненный театральным гением Бернини.

Итак, мы начинаем с площади, с леса колонн и святых, небесного воинства триумфальной Церкви, которые венчают площадь, взметаясь к небесам. Входим в базилику, и вот перед нами бронзовый балдахин, который, будучи расположенным на одной оси по вертикали с гробницей святого апостола Петра, возвышается над центральным алтарём базилики, алтарем Исповеди.

Автором этого балдахина также является Бернини, который ради того, чтобы собрать необходимое количество драгоценной и дорогой бронзы, не колеблясь снял металлическое покрытие, украшавшее атриум Пантеона.

Совершая Святую Мессу за алтарем Исповеди, Папа Римский заявляет (то есть «исповедует») свою правоверность и легитимность своей преемственности от Князя Апостолов.

Четыре монументальных статуи в четырёх углах этого священного пространства представляют исторических свидетелей Страстей и Смерти нашего Господа. Это статуя работы Франческо Моки, представляющая Веронику, женщину, которая вытерла лицо Христа своим платком; статуя работы Бернини сотника Лонгина, пронзившего копьём рёбра Иисуса; статуя Елены, святой матери Константина, которая, согласно легенде, обнаружила истинный Крест Спасителя; статуя святого апостола Андрея, также претерпевшего мученичество распятием на кресте.

Карнизы из лепных украшений и позолоченной бронзы окружают престол святого Петра, который поддерживают четыре учителя Церкви, два латинских и два греческих (святые Августин и Амвросий, Афанасий и Иоанн Златоуст) и прославляют ангелы.

Джан Лоренцо Бернини работал над убранством кафедры в течение десяти лет, между 1656 и 1666 годами. Как пишет Джулио Карло Арган, мечта великого зодчего заключалась в том, чтобы сформировать весь Рим как одну огромную скульптуру. В той части города, которая располагается между Ватиканской базиликой и рекой Тибром, он имел возможность реализовать, по крайней мере частично, эту свою изумительную утопию, — то, что сегодня можно назвать «путём славы».

Антонио Паолуччи

Источник: Vatican News