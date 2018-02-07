Бенедикт XVI о своем «последнем этапе паломничества по пути Домой» (ФОТО)

Папа на покое Бенедикт VI ответил на вопрос читателей итальянской газеты «Corriere della Sera», которые интересовались состоянием его здоровья. Письмо, адресованное журналисту Массимо Франко, прибыло в римское отделение газеты из ватиканского монастыря «Mater Ecclesiae», где Йозеф Ратцингер живёт после отречения от престола Святого Петра.

«Дорогой доктор Франко, — пишет Бенедикт XVI, — меня глубоко тронуло, что многие читатели Вашей газеты хотят знать, как я провожу этот последний период своей жизни. Могу лишь ответить, что при медленном угасании физических сил я целиком посвящён паломничеству к Дому. Для меня большая честь быть окруженным на этом последнем, порой утомительном участке такой любовью и добротой, какой я и не мог себе представить. В этом смысле в вопросе Ваших читателей я также вижу сопровождение на этом пути. Со своей стороны могу лишь выразить благодарность, заверяя всех вас в молитве. С уважением, Бенедикт XVI».

16 апреля 2017 года Бенедикту XVI исполнилось 90 лет. Кардинал Йозеф Ратцингер был избран на Престол Святого Петра 19 апреля 2005 года в результате достаточно короткого конклава, став таким образом преемником Иоанна Павла II. «Находился у руля» Церкви о 28 февраля 2013 года. Чуть ранее, 11 февраля, он объявил о своем уходе.

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На фото, сделанных с телефона епископа Клеменса Пиккеля, представлен последний момент в рамках визита «ad limina apostolorum» российских католических епископов — посещение Бенедикта XVI в монастыре «Mater Ecclesiae»:

Источник: Радио Ватикана