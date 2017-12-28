Бенедикт XVI – кард. Мюллеру: «Ты защищал ясные традиции веры, но в духе Папы Франциска старался понять, как применить их к сегодняшнему дню»

«Священник – и, безусловно, епископ и кардинал — никогда не находится просто на пенсии», — пишет Папа на покое Бенедикт XVI кардиналу Мюллеру в приветствии, которое открывает книгу, опубликованную по случаю 70-летия кардинала и 40-летия его священнического рукоположения.

Книга, вышедшая в немецком издательстве «Хердер» в честь юбилея иерарха, ранее возглавлявшего Конгрегацию вероучения, озаглавлена «Бог в Троице. Христианская вера в секулярную эпоху». В издании собраны статьи кардиналов Райнхарда Маркса, Анджело Сколы и Курта Коха, архиепископов Рино Физикеллы и Бруно Форте, а также преемника кардинала Мюллера монсеньора Луиса Ладарии.

Бенедикт XVI напоминает, что еще Папа Павел VI ограничил срок пребывания на высоких должностях в Римской до пяти лет, но и вне занимаемого поста кардинал Мюллер продолжает «публичное служение веры» как священник и как богослов. Бенедикт XVI высоко отзывается о роли префекта Конгрегации вероучения – эту должность занимал в свое время и кард. Ратцингер.

Это служение подразумевает не только компетенцию в вероучении, но и признание пределов богословской науки. Именно так осуществлял свою миссию кардинал Мюллер, пишет Папа на покое и так завершает свое приветствие: «Ты защищал ясные традиции веры, но в духе Папы Франциска старался понять, как применить их к сегодняшнему дню».

Источник: Радио Ватикана