Белорусские епископы в Ватикане: «Папа мечтает приехать в Беларусь»

1 февраля в Ватикане во время визита ad limina прошла встреча Святейшего Отца Франциска с Конференцией католических епископов Белоруссии, которая прибыла к понтифику в полном составе. Разговор за закрытыми дверями в Апостольском дворце длился около двух часов.

Как стало известно, Папа беседовал с белорусскими епископами о структурных изменениях в Поместной Католической Церкви, нюансах белорусского законодательства, фармации будущих священников и молодежи, а также возможном визите Епископа Рима в Республику Беларусь.

— Мы поздоровались с Папой, потом сели вокруг него и тогда он попросил нас представить ситуацию Католической Церкви в Беларуси. Я сделал это, после чего состоялся диалог: Папа задавал вопросы нам, потом мы задавали вопросы ему. Его больше интересовали проблемы семьи, воспитания молодежи, подготовки священников и монашествующих, отношения с государством, с другими конфессиями, особенно с Православной Церковью, — рассказал Белорусской редакции Ватиканского радио архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

По его словам, Святейший Отец был удивлен некоторыми проблемами, в частности особенностями белорусского законодательства, которые требуют, чтобы иностранные священники, прибывающих в страну, получали разрешение на совершение св. Мессы. Иерарх рассказал, что понтифик очень положительно высказался о новых епископах и новых епархиях в Белоруссии.

«Известно, что Могилев в истории Католической Церкви на наших землях занимал очень важное место и сегодня он упоминается в названии Минско-Могилевской архиепархии, но с исторической точки зрения заслуживает того, чтобы быть отдельной епархией. Об этом мы тоже говорили… Гродненская епархия — большая. Тоже что-то надо думать на этот счет», — отметил митрополит.

По его словам, появление региональных епископов в Гомеле и Могилеве, важный шаг в положительном решении этого вопроса. В ходе встречи белорусского епископата со Святейшим Отцом поднималась тема приезда Папы в Беларусь.

«Папа сказал так — в этом году это невозможно, так как уже расписан весь график визитов, однако Папа дал нам надежду, относительно того, что, возможно, в ближайшем будущем приедет к нам. Он сказал: «Мне очень хотелось бы приехать. То, как мы представили Церковь и то, о что он знал раньше, очень его заинтересовало», — подчеркнул архиепископ Кондрусевич.

Белорусские епископы рассказали Папе Франциску о стойком народном благочестии, благодаря которому вера была сохранена и передана новым поколениям. Они рассказали про длинные очереди к исповедальни, возникающие в белорусских костелах, особенно в период Адвента и Великого поста.

Папу интересовала работа Церкви с молодежью. Он с большой радостью воспринял информацию о проведении молодежных бдений, епархиальных встреч, а также про общебелорусскую встречу молодежи, которая в этом году пройдет в Гродно.

Источник: katolik.life