Белоруссия: священник-байкер отслужит Мессу за погибших мотобратьев

Месса по всем погибшим мотоциклистам будет совершена 25 сентября в католическом святилище Матери Божьей Шкаплерной в деревне Гудогай (Гродненская область Белоруссии).

На службе соберутся местные байкеры, а отслужит Мессу отец Петр, который сам является участником байкерского движения, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Katolik.life.

«После службы запустим в небо горящие фонарики — как символ памяти о погибших мотобратьях и сестрах, которые, к сожалению, больше не с нами. Вечер памяти завершится дружеским общением за горячим чаем в гостях у ксендза Петра, — говорится на странице сообщества No limits в соцсети. — Ровных небесных дорог всем, кто ушел на вечную трассу! И да хранит Бог нас с вами!»

Деревня Гудогай находится в Островецком районе Гродненской области. Костел Посещения Пресвятой Девы Марии известен своей чудотворной иконой Матери Божьей Шкаплерной, к которой приходят многочисленные паломники.