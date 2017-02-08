Белоруссия: проект восстановления Будславского костела будет общенациональным

Проект восстановления католического храма Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе должен стать общенациональным, заявил заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий.

Он сообщил, что пока на реставрацию Национального санктуария Божией Матери в Будславе собрано более 6 тыс. рублей пожертвований. Причем, деньги собраны самими католиками — в основном, в минском кафедральном, «Красном» и будславском соборах.

— Если бы к ним присоединились 350 остальных храмов, где проводились службы, посвященные Будславу, то сумма была бы в несколько десятков раз больше, — заявил Стружецкий.

Акцию по сбору средств для восстановления храма объявили еще в 2015 году, для реставрации необходимы очень большие средства, поэтому цель акции — привлечь внимание общественности к национальной святыне, передает katolik-gomel.by со ссылкой на белорусские СМИ.

Стружецкий считает, что проект восстановления одного из старейших и самых известных в Белоруссии католических храмов должен стать общенациональным.

По словам представителя фонда, сейчас срочно требуются исследования и реставрация деревянного алтаря 1643-1651 годов, эпохи раннего барокко, который уникален как для Белоруссии, так и для сакральной архитектуры Польши и Литвы. Требуют реставрации и сама икона Матери Божьей Будславской, а также фрески в боковых апсидах и уникальный орган.

В Белорусском фонде культуры считают, что конкретные работы по проекту должны начаться уже в этом году. Сбор пожертвований на реставрацию будет продолжен, необходимая сумма пока не называется.

Национальный санктуарий в Будславе занимает центральное место в жизни Католической Церкви Белоруссии. Икона Матери Божьей Будславской — Покровительницы Белоруссии — как чудотворная впервые упоминается в 1617 году.

Напомним, в Будславе — городке в Мядельском районе Минской области — ежегодно в начале июля собираются тысячи паломников, многие из которых приходят пешком из разных уголков Белоруссии, для участия в празднике в честь Пресвятой Богородицы.