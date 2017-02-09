Бедные и страждущие учат нас надежде. Общая аудиенция 8 февраля

На общей аудиенции в среду 8 февраля Папа Франциск продолжил наставление о христианской надежде, ссылаясь на Первое послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Говоря о том, что мы призваны «облечься в шлем спасения», то есть укорениться в надежде воскресения, апостол подчеркивает: у христианской надежды есть не только личное, но и общинное, церковное измерение. «Все мы надеемся, — пояснил Папа, — в том числе и как община». Поэтому святой Павел призывает молиться друг о друге и помогать друг другу не только в материальных нуждах, но и в укреплении надежды. Не случайно он упоминает о предстоятелях, то есть о тех, на кого возложена пастырская ответственность: в первую очередь они должны пребывать в надежде – не потому, что они лучше других, а в силу служения, вверенного им Богом. Вот почему они нуждаются в уважении и поддержке.

Затем апостол пишет о «малодушных», о тех, кто больше всего рискует утратить надежду и впасть в отчаяние. Мы постоянно узнаем о людях отчаявшихся и совершающих дурные поступки, отметил Папа: отчаяние побуждает совершать ошибки. По отношению к людям, которые чувствуют тяжкое бремя жизни и собственных падений, Церковь должна проявлять особое тепло, близость и сострадание: именно сострадание, а не снисходительность, добавил Папа. Сострадание означает страдать вместе с другими и приближаться к ним, сострадание может выражаться в слове или в ласковом жесте, исходящих от сердца. Христианская надежда не может не побуждать к подлинной, деятельной любви.

В Послании к Римлянам апостол язычников утверждает: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать» (15,1). Говоря «сильные» он подразумевает тех, кто имеет веру, надежду или не подвергается многочисленным испытаниям. Необходимо носить немощи друг друга, и это не ограничивается только христианской общиной: это увещание строить не стены, а мосты, не отвечать злом на добро, прощать обиды. Христианин никогда не может говорить: «Ты за это заплатишь», — это было бы не по-христиански.

Если у нас есть христианская надежда, это значит, что наши братья и сестры когда-то научили нас надеяться и беречь надежду. Среди тех, кто больше всего может нас научиться надеяться, — малые, бедные, простые люди, ничего не значащие для общества. Тот, кто замкнут на собственном благополучии, не знает надежды: он надеется только на свое благополучие, чувствуя себя в безопасности. Те же, кто ежедневно терпит лишения, четко осознают свои пределы и поэтому надеются. Именно они дают нам свидетельство надежды, потому что они твердо уповают на Господа, зная, что последнее слово – за Ним, и это слово – милосердие, жизнь и мир.

«Естественная среда обитания надежды», – сказал в заключение Папа, – это «солидарное тело», то есть Церковь, а ее душа – Святой Дух. «Без Святого Духа нельзя иметь надежду». Верить нелегко, нелегко и надеяться, но когда Святой Дух живет в наших сердцах, Он дает нам понять, что мы не должны бояться, что Господь рядом и заботится о нас: «Именно Он моделирует наши общины в непрерывной Пятидесятнице, делая их живыми знаками надежды для человеческой семьи».

Источник: Радио Ватикана