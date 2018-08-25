Беатификация Чёрного Лося — Pro et contra

Святейший Престол изучает возможность причисления к лику блаженных знахаря племени сиу, жившего в конце 19-го и начале 20-го века: Николас Черный Лось прославился как святой подвижник и окрестил более 400 соплеменников, пишет Religion News Service.

Как уже сообщалось ранее, Католическая Церковь может канонизировать еще одного праведника из числа коренных американцев, если комиссия Ватикана, отправленная в Южную Дакоту, подтвердит минимум два из многих посмертных чудес, совершенных Николасом Черным Лосем, индейским знахарем из племени сиу, который приобрел широкую известность как католический катехизатор в США.

Священник Луис Эскаланте, постулатор Ватикана, провел немало времени дней в этих местах, собирая сведения о жизни Черного Лося. Роль постулатора, высоко сведущего в церковной доктрине и богословии, заключается в том, чтобы представлять кандидатуру будущего блаженного на епархиальном уровне и, позднее, в Ватикане. Он возглавляет инициативную группу, собирающую материалы о жизни кандидата и свидетельства о посмертных чудесах – то есть своего рода досье на кандидата. Досье должно включать свидетельства о праведной жизни кандидата и о чудесах, совершившихся по его заступничеству, причем информация о чудесах обязательно должна быть проверена специальной медицинской комиссией.

Процесс канонизации Черного Лося был запущен Католическим епископатом США в конце октября прошлого года. Начало процесса было отмечено богослужением в церкви Святого Розария в Пайн-Ридже, на территории резервации индейцев оглала, одного из семи родов племени лакота или сиу. На службе, которую возглавил епископ города Рэпид-Сити Роберт Грусс, присутствовали многие родственники Черного Лося. Епископ напомнил, что обратившийся к Иисусу Христу знахарь привел к вере сотни своих соплеменников. Он также призвал к активному сбору материалов о жизни Черного Лося и к молитвам о его скорейшем прославлении.

Если процесс завершится канонизацией, Николас Черный Лось станет первым святым, родившимся на территории Южной Дакоты и вторым святым из североамериканских индейцев (первой в 2012 году была прославлена Катери Текаквита из племени мохавков (1656-1680).

Точная дата рождения Черного Лося неизвестна – он появился на свет в период 1858-1866 гг. В его роду многие занимались ведовством и лечением, и он тоже стал знахарем. По воспоминаниям современников, Черный Лось имел мистические видения. В молодости он принимал участие в борьбе с «бледнолицыми» под началом знаменитого вождя по имени Бешеный Конь, после гибели которого (1877 год) бежал в Канаду, но в 1880 году вместе со своими близкими вернулся в США. Не желая жить в резервации, он примкнул в 1887 году к цирковой труппе и совершил турне по Европе. Вернувшись на родину, Черный Лось вновь примкнул к восставшим индейцам, участвовал в битве при Вундед-Ни (29 декабря 1890), когда погибло более 120 воинов и 230 женщин и детей. Раненный в живот, он сдался в плен, после чего полностью посвятил себя служению знахаря. В 1904 году, когда он занимался очередным «исцелением», его остановил и вразумил священник-иезуит. Черный Лось серьезно заинтересовался католической верой и вскоре отрекся от шаманизма и стал христианином. Остаток жизни он посвятил проповеди христианства в индейских резервациях. Скончался неутомимый катехизатор в 1950 году в резервации Пайн-Ридж.

Постулатор Эскаланте собрал в этот приезд немало сведений о жизни кандидата на канонизацию и свидетельств о свершенных им посмертных чудесах. По завершении этого процесса, в Ватикане пройдет некое подобие судебного процесса, на котором будут рассмотрены как доводы сторонников беатификации слуги Божьего, так и доводы ее противников (последних до 1983 года назначали в обязательном порядке и называли «адвокатами дьявола»). Если процесс завершится в пользу кандидата, то дело рассмотрит конгрегация по делам святых, и окончательное решение о причислении подвижника к лику блаженных примет папа. По некоторым оценкам, процесс канонизации Черного Лося может занять более 10 лет.

Аарон Десерса, 65-летний правнук Черного Лося и соавтор книги «Черный Лось живет: свидетельства его родни», сообщил в интервью службе Religion News Service, что его славный предок «верил в высшую связь всех мировых религий». Десерза приводит несколько случаев чудесного излечения членов племени от рака и других страшных болезней еще при жизни будущего святого. Эти случаи формально не учитываются в его досье комиссией Ватикана, но принимаются к сведению.

Впрочем, далеко не все в резервации Пайн-Ридж, где по сей день живут многие потомки Черного Лося, считают, что он заслуживает причисления к лику блаженных. Среди скептиков и его правнучка Шарлотта Черный Лось, юрист и активистка движения в защиту природы. Она заявляет, что считает Католическую Церковь изощренной разновидностью обычного культа. Стать католическим катехизатором, по ее словам, ее предка побудили многочисленные дары и льготы от церкви – среди прочего, к примеру, он получил от церкви машину и полную свободу выезда из резервации, в отличие от остальных соплеменников. Шарлотта уверена, что прадедушка даже не был истинно верующим католиком, и уж тем более не заслуживает причисления к лику блаженных. «Я не считаю, что он заслужил причисления к лику святых, – подчеркнула Шарлотта Черный Лось. – Однако я и не собираюсь кричать об этом на всех углах и идти против течения со своими протестами. Для многих из моих родственников это большая честь, они придают этому большое значение. И, конечно же, огромное значение канонизации придают церковные миссии в землях индейцев, они счастливы будут иметь своего местного святого».

Источник: Седмица.ру