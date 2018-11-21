Базилика и здания в Венеции окрасились в красный цвет в память о гонимых христианах

Базилика Санта-Мария-делла-Салюте, мост Риальто и другие важные символы Венеции были подсвечены красными прожекторами, чтобы привлечь внимание к участи христиан, убитых за веру либо подвергающихся гонениям в разных частях мира, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ACN.

Акция, организованная Патриархатом Венеции и итальянским отделением международного фонда «Помощь Церкви в нужде» при содействии муниципальных властей, состоялась 20 ноября, в канун праздника Богоматери Целительницы, которой посвящена венецианская базилика Санта-Мария-делла-Салюте на берегу Большого канала.

Как сообщает сайт муниципалитета Венеции, в мероприятии вместе с патриархом Венеции Франческо Моральей, а также коптским католическим епископом Миньи (Египет) Бутросом Фахимом Авадом Ханной приняли участие молодые люди, прибывшие в епархиальное паломничество, а также представители городских властей. Церемония началась с молитвы на площади Сан-Марко, затем процессия проследовала к базилике Санта-Мария-делла-Салюте. Здесь было прочитано послание Папы Франциска.

В видеообращении в адрес участников акции «Венеция в красном», записанном в этот понедельник и выпущенном фондом «Помощь Церкви в нужде», дочь пакистанской христианки Асии Биби, первоначально осужденной на смертную казнь, выражает от имени своей матери благодарность за молитвы и солидарность. Девочка, которую зовут Эйшам, надеется, что очень скоро их семья воссоединится и, став счастливой и свободной, тоже посетит Венецию.

Кроме базилики делла Салюте и моста Риальто, в этот вечер также получили красную подсветку дворцы Фарсетти, Ка’Пезаро, Ка’Реццонико, Контарини-дель-Боволо в Венеции, часовая башня, ратуша и библиотека в Местре. И нициатива отмечена в социальных сетях хэштегом #VeneziaInRosso.

Идея освещения знаковых зданий красным цветом в память современных христианских мучеников была предложена фондом «Помощь Церкви в нужде» несколько лет назад как яркий образ протеста против религиозной дискриминации. В этом году подобные акции пройдут в Париже (22 ноября), Барселоне (23 ноября), Лондоне (28 ноября), Сиднее (28 ноября) и Вашингтоне (28 ноября).

В акции примут участие знаменитая церковь Саграда Фамилия в Барселоне и парижская базилика Сакре-Кёр. На Филиппинах более 1300 церквей и 30 школ последуют призыву к религиозной свободе и также будут освещены красным светом.