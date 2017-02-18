Барак Обама занял 12-е место в рейтинге американских президентов

Американские историки поместили Барака Обаму на 12-е место в рейтинге всех американских президентов вслед за Вудро Вильсоном, в первую тройку вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

Об этом сообщает телеканал C-SPAN, который регулярно составляет подобный рейтинг.

В составлении рейтинга также приняли участие историки и представители ведущих американских университетов, которые анализировали деятельность президентов США и выставляли баллы по десяти показателям, среди которых: умение убеждать общественность, управление во время кризиса, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с конгрессом, видение и формирование повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели работы президента в контексте его эпохи.

По мнению историков, наиболее сильной стороной президентства Обамы стало обеспечение всеобщей справедливости (третье место; уступил только Линкольну и Линдону Джонсону).

Кроме того, Обама запомнился как моральный авторитет (седьмая строчка) и как глава государства, эффективно проявивший себя в экономическом регулировании (восьмое место).

Наиболее слабыми сторонами президентства стали взаимоотношения с конгрессом (39-е место) и международные отношения (24-е место).

Предшественник Обамы Джордж Буш-младший расположился на 33-й строчке из 43. Хуже всего, согласно мнению историков, он проявил себя в сфере международных отношений.

Лидерами рейтинга ожидаемо стали Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт, а замкнули его Джеймс Бьюкенен (43), Эндрю Джонсон (42) и Франклин Пирс (41).

Источник: Politico